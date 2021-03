Noorse parlement opnieuw doelwit van hack

Het Noorse parlement is ten prooi gevallen aan een hack waarbij gegevens zijn buitgemaakt. Parlementsvoorzitter Marianne Andreassen schrijft woensdag volgens lokale media in een persverklaring dat nog onduidelijk hoe groot de schade is. Veiligheidsautoriteiten doen daar momenteel onderzoek naar. Ook is volgens Andreassen nog niet bekend wie er achter de hack zit, alleen dat de aanval is uitgevoerd op „de kwetsbare” systemen van een van de Microsoft-programma’s.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Noorse parlement is gehackt. Vorig jaar augustus was het parlement doelwit van een cyberaanval. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zat een Russische hackgroep daar achter. Bij de aanval werden onder meer e-mailaccounts van parlementariërs gekraakt.

Rusland reageerde als door een adder gebeten op die aantijgingen. De Russische autoriteiten noemden de beschuldigingen een „ernstige, opzettelijke provocatie”. Volgens de Russen was het „complete onzin” en „niet de eerste keer dat Noorwegen is gegijzeld door anti-Russische hysterie”.