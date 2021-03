Het is gemeen maar altijd spannend: kunstvervalsing. Regelmatig komt het voorbij en nooit kan ik me eraan onttrekken. De vorige keer was het via een voorstelling van de toneelgroep Berlin, waar ik leerde dat de goeie vervalser nooit iets kopieert maar altijd iets aan een oeuvre toevoegt en dat hij elk doek begint met het aanbrengen van de signatuur van de te vervalsen schilder. Immers, mislukt die, dan is je vervalsing op slag waardeloos.

Nu komt er weer een speelfilm over kunstvervalsing uit, wéér over die ene cause célèbre: de zaak van Vermeer-vervalser Han van Meegeren. (Ja, die van ‘het hertje’ – hij beweerde dat hij vervalste omdat hij zich miskend voelde. Maar wat wil je, als je zo’n suf hertje tekent?) Als kunstenaar was hij onbeduidend, als vervalser een genie.

De vorige Van Meegeren-film heette A real Vermeer en droop van het pathos. Deze nieuwe heetThe Last Vermeer en is een dweil vol clichés. Maar bekijk ’m in combinatie met de Netflixdocumentaire Made You Look: A True Story About Fake Art en je zit in een smakelijke exercitie, die nu niet gaat over vervalsen maar over verleiden.

Les één is: nooit laag inzetten. Je biedt Vermeer aan, of, zoals in Made You Look een schatkamer vol werk van de schilderlegendes waar de Amerikaanse kunstwereld gretig op tippelt: Jackson Pollock, Willem de Kooning en Mark Rothko. Ze worden aangeboden bij de oudste galerie van New York en met een verbijsterend gemak door de ervaren directrice geaccepteerd. Verbijsterend? Toch niet. De verleiding is superieur.

„Mijn god, dit is een ontdekking”, denkt de galeriedirectrice – en op dat moment is ze verloren. En zij niet alleen, vervolgens ook de kenners en de kopers. Via hun adoratie besef ik dat een kunstwerk in het echelon beroemd en onbetaalbaar ook een idee is. Iets waar je in gelooft. Een fata morgana.

Die luchtspiegeling zit ook in The Last Vermeer, al laat de film wat dat betreft het mooiste element weg, namelijk dat Van Meegeren de ijdelheid van de kunstexperts streelde door zich voor zijn valse Vermeers te bedienen van hun eigen vondsten in hun eigen artikelen. Hij luchtspiegelde de autoriteiten hun gelijk voor – en zij gingen voor de bijl.

De gelovigen kunnen niet meer terug. Vanwege hun reputatie, of omdat ze miljoenen betaalden, maar vooral omdat ze het niet aankunnen. Ze zijn verliefd. Wie ooit viel voor een originele losbol weet dat je tegen beter weten in je verleider blijft verdedigen. Het schrijnendst in Made You Look is niet het bedrog maar de ontzetting in het gezicht van de sterk vermagerde directrice. Het verhaal van kunstvervalsing is vooral het verhaal van onstilbaar liefdesverdriet.