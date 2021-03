Microdosis paddo’s werkt ook zonder werkzame stof

Als je dénkt dat iets werkt, dan werkt het vaak ook. Dit zogeheten placebo-effect is bekend uit de geneeskunde. Maar het speelt ook bij psychedelica, zoals lsd of psilocybine (het actieve ingrediënt van magic mushrooms, oftewel paddo’s).

Deze stoffen zijn steeds populairder in heel lage doses – zo’n 10 procent van een gangbare dosis, twee à drie keer per week – ter ondersteuning van psychotherapie. Patiënten krijgen geen hallucinaties maar zeggen zich vrolijker, meer ontspannen en minder angstig te voelen. Maar dat werkt dus ook als ze alleen maar dénken dat ze microdoses hebben genomen, maar in werkelijkheid neppillen slikten. Dat schreven Britse onderzoekers vorige week in het tijdschrift eLife.

Psychedelische drugs zijn lastig te onderzoeken in gangbaar onderzoek, zo schrijven de Britten, vanwege ingewikkelde wet- en regelgeving. Daarom kozen ze voor een vernieuwende vorm van burgerwetenschap: ze lieten paddogebruikers zélf het experiment uitvoeren.

Capsules in enveloppen

De Britten deden een oproep uitgaan in de wereldwijde paddo-scene. Aanvankelijk meldden zich 1.600 belangstellenden, zo vertelde hoofdauteur Balázs Szigeti op de nieuwssite van het tijdschrift Science. Maar nadat duidelijk werd dat iedereen voor zijn eigen paddo’s moest zorgen, haakten de meesten af. Uiteindelijk bleven 191 proefpersonen over. Zij gebruikten hun eigen middelen volgens hun eigen schema’s en dosering, maar dankzij een slimme opzet konden de onderzoekers er toch een placebo-experiment van maken.

De deelnemers vulden gelcapsules met hun eigen fijngemalen paddo’s, óf met niet-psychedelische paddenstoelen. Vervolgens deden ze de echte pillen in één set blanco enveloppen, en de neppillen in een andere. Daarna printten ze voor elke envelop een aparte QR-code uit, die ze per mail van de onderzoekers hadden gekregen, en plakten die erop. Alleen de onderzoekers wisten welke pillen (nep of echt) aan welke code waren gekoppeld. Vervolgens kregen de deelnemers vier weken lang instructies: ‘Gebruik deze week de envelop met de volgende QR-code...’.

De deelnemers waren willekeurig in drie groepen ingedeeld; ze wisten zelf niet in welke. De eerste groep nam – dus zonder het te weten – elke keer een echte microdosis paddo’s. De tweede groep nam afwisselend een week echte en een week loze capsules. En de derde groep nam alleen placebo. Een paar uur na elke pil rapporteerden deelnemers of zij dachten dat die echt of nep was geweest. Zo konden de onderzoekers corrigeren voor een eventuele bias, en konden ze tevens onderzoeken in hoeverre de gemelde effecten overeenkwamen met de verwachtingen die mensen hadden.

Fijner en minder angstig

Op verschillende momenten vulden de deelnemers vragenlijsten in over hun welbevinden. Ook deden ze bepaalde cognitieve tests. Mensen die dáchten dat ze psychedelica hadden gebruikt, voelden zich na afloop fijner en minder angstig dan mensen die dachten dat ze placebo hadden gebruikt, ongeacht wat ze werkelijk hadden geslikt. Alle drie de groepen rapporteerden significant verbeterde psychologische parameters, zoals welbevinden, mindfulness en tevredenheid, en juist minder paranoia en neurotische trekjes. Er waren daarin geen verschillen tussen placebo en echt. Op cognitief vlak deden beide behandelingen niets.

De onderzoekers merken op dat hun doe-het-zelfmethode ook nuttig kan zijn voor onderzoek naar de effecten van andere zaken, zoals genees- of voedingsmiddelen, cannabis en noötropica: middelen waar je slimmer of scherper van zou worden.