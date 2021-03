Met een negatief testbewijs straks weer uit eten en feesten

Mensen zonder het coronavirus kunnen samen eigenlijk risicoloos deelnemen aan het openbare leven. Maar hoe controleer je wie het virus heeft en wie niet?

Met een nieuwe app - de CoronaCheck - en een nieuwe wet wil het ministerie van Volksgezondheid het mogelijk maken om bij evenementen en uitjes vooraf testbewijzen te controleren. Een recent negatief testresultaat geeft dan toegang tot een festival, een restaurant of bijvoorbeeld het theater.

Zes vragen over dit ‘toegangstesten’ om de samenleving deels van het slot te halen.

1. Hoe werkt het?

In een beperkt aantal „niet-essentiële” sectoren – van sport- en jeugdactiviteiten tot culturele instellingen, evenementen, restaurants en andere horeca – kan straks aan de deur gevraagd worden naar een negatief testbewijs. Kan iemand dat niet laten zien of is de uitslag ouder dan 48 uur, dan mag de toegang geweigerd worden.

Voor een negatief testbewijs moet iemand eerst getest worden op het coronavirus. Hiervoor worden speciale teststraten opgezet. De CoronaCheck-app vraagt daar de testuitslag op en bewaart die op de telefoon van de gebruiker. De identiteit van de aanvrager wordt geverifieerd met een sms-code.

Bij het evenement produceert de CoronaCheck-app een QR-code. De organisator gebruikt een tweede app om deze te scannen. Na een scan zijn ook enkele persoonsgegevens te zien. Zo wordt gecontroleerd of het testbewijs daadwerkelijk bij de persoon hoort. Bij groen licht mag iemand door, bij een rood sein niet.

De scan werkt ook zonder internet. Voor mensen die geen smartphone hebben, komt een papieren testbewijs.

2. Is de app privacyvriendelijk?

Het testbewijs wordt alleen op de telefoon van de gebruiker bewaard. Een centraal register met testuitslagen ontbreekt dus. Dat maakt het systeem minder makkelijk te misbruiken. De communicatie tussen de app en de testorganisatie is beveiligd.

De CoronaCheck-app is net als de CoronaMelder open source ontwikkeld, waardoor onafhankelijk experts de werking van de app kunnen controleren. De QR-code is willekeurig en iedere keer anders – het is niet mogelijk om die te herleiden tot een persoon. De persoonsgegevens die de scanner nodig heeft voor de controle van de identiteit zijn zo beperkt mogelijk gehouden, alleen initialen en een geboortedatum worden gedeeld. De scan-app bewaart geen persoonsgegevens van ingelezen testbewijzen.

3. Is deelname na een toegangscontrole 100 procent veilig?

Nee. Een coronatest is een momentopname. Na een test kan iemand besmet raken of iemand kan te weinig virus bij zich dragen om positief te testen. Sneltesten zijn minder gevoelig dan een PCR-test. De onzekerheden zijn daar groter.

Negatieve testbewijzen kunnen de aanwezigheid van pre- of asymptomatische personen niet volledig uitsluiten, schreef het OMT vorige maand dan ook in een advies. Het toegangstesten zal de risico’s op besmettingen verkleinen, maar niet helemaal wegnemen, benadrukt het ministerie dan ook. Ook na de toegangscontrole moeten mensen zich nog aan de basisregels houden en bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden.

4. Wat zijn de knelpunten?

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden, adviseerde het OMT vorige maand om de testbewijzen „bij voorkeur” niet langer dan 24 uur te laten gelden. Idealiter wordt de test afgenomen op de dag van het evenement zelf. Die termijn is volgens het ministerie van Volksgezondheid te kort. Alleen als een testresultaat 48 uur houdbaar is, is het toegangstesten zinvol. Anders is het „praktisch nut” van de testbewijzen „waarschijnlijk gering”. Het OMT moet nog oordelen of - en onder welke omstandigheden - de termijn van 48 uur veilig genoeg is.

Daarnaast zijn de sectoren die aan de slag gaan met het toegangstesten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij moeten de bewijzen controleren en handhaven aan de deur en de testen aanbieden. Veel gevraagd, erkende minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) afgelopen maandag tijdens de persconferentie. „De vraag is of de horeca niet op een andere manier makkelijker open kan. Want als het nodig wordt om echt een negatieve testuitslag te hebben voordat je een biertje kan gaan drinken, dan is de drempel ook wel hoog.”

Ook moet de testcapaciteit voor het toegangstesten voldoende zijn. Begin april moeten zeventig testlocaties door heel Nederland operationeel zijn. Vanaf mei moeten zo 400.000 coronatests per dag mogelijk zijn. Niet onbelangrijk: mensen moeten er gebruik van gaan maken. Tot 1 mei zijn de testen gratis, maar daarna moeten deelnemende sectoren bij gaan dragen, die de kosten waarschijnlijk doorberekenen aan de consumenten. De tarieven zijn nog onbekend.

5. Wat betekent het voor gevaccineerden?

Voorlopig nog niets. Als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gevaccineerden niet of beperkt besmettelijk zijn, kan een vaccinatiebewijs op termijn wel gebruikt worden als een toegangsbewijs, zegt het ministerie van Volksgezondheid. De app is niet bedoeld voor reizigers: het toegangstesten is een nationaal plan dat los staat van Europese initiatieven voor negatieve testbewijzen en een vaccinatiepas.

6. Wanneer begint het toegangstesten?

Deelnemers aan de laatste ronde van de Fieldlab-evenementen mogen de CoronaCheck-app voor het eerst gebruiken als zij aankomende weekend een festival bezoeken. Bij de veldexperimenten was een testbewijs al verplicht.

Verder gebruik zal nog even op zich laten wachten. Het bijbehorende wetsvoorstel ging deze week in consultatie en zal naar verwachting eind deze maand naar het parlement gaan. Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met het voorstel zal het toegangstesten daarna „stapsgewijs” geïntroduceerd worden.