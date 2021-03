Meghans verhaal is niet geloofwaardig

Twee volle etmalen duurde het voor liefst drie koninklijke paleizen (lees: the Queen, prins Charles en prins William) een antwoord formuleerden op de beschuldigingen van de hertog, en vooral die van de hertogin van Sussex. De sfeer was weer gelijk aan die rond de dood van Diana: „Majesteit, waar is uw vlag?” kopte toen een krant bij een foto van de vlaggenstok op Buckingham Palace, die én leeg was én geen vlag halfstok liet zien.

Hieke Jippes was, onder meer voor NRC Handelsblad, correspondent in het VK.

De publieke opinie vroeg ook nu om een reactie van de vorst, ook als die hem misschien niet wenste te geven. Maar ze moest: haar familie is „bedroefd dat Meghan en Harry de afgelopen jaren zo ongelukkig zijn geweest” en de onderwerpen die ze hebben aangesneden, vooral dat van racisme, „zijn verontrustend” en zullen in de privésfeer afgehandeld worden.

Niks „niets van waar”, wel „de herinnering van iedereen is wel eens anders”. Niks: de ene klap uit Californië is een lel terug uit Londen waard. Nee hoor, de Sussexes blijven „much loved members of the family”. Volgens de hertog en hertogin is dat dus de racist family.

Archie heeft al een titel

Is dat zo? In haar Night at the Oprah haalde Meghan Markle dingen door elkaar: het feit dat Archie geen titel zou krijgen (hij is in feite nu al de Earl of Dumbarton), gecombineerd met de mededeling dat Harry en Meghans vertrek naar eerst Canada en toen Californië in een zelfgekozen functie als roving royals at large een abrupt einde aan betaalde beveiliging betekende.

Wat ze niet zei – of niet begreep – is dat beveiliging betaald wordt door de Britse belastingbetaler, afhankelijk van de noodzaak daartoe als gedefinieerd en uitgevoerd door de Metropolitan Police.

Dan de dramatische onthulling dat er, in het bijzijn van Prins Harry alleen, gespeculeerd was over de kleur van de komende baby. „Echt?” dikte Oprah nog even flink aan.

Wie is die vermeende racist onder de royals? Een van de bottere royals: prins Andrew of mogelijk de rechttoe rechtaan prinses Anne? Of heeft iemand vertederd uitgekeken naar zo’n schattig niet-blank baby’tje dat volgens de wetten van Mendel mogelijk in de maak was en daar iets liefs over gezegd? Racistisch? Prins Harry, die vanwege zijn ongepaste nazi-uniform-verkleedpartij en zijn veel bekritiseerde aanduiding van een kameraad als ‘Paki’ , ook geen onbezoedeld verleden heeft, leek het „racisme” in zijn familie aanvankelijk minder te zijn opgevallen.

Geen vrijheid van handelen – dat zou Harry haar dus nooit hebben verteld

Wel waren „racisme en seksisme” in het algemeen een voorname reden geweest om het VK te verlaten. Volgens het boek Finding Freedom houdt Harry Meghan verantwoordelijk voor zijn gang over „de weg naar wokeness” en heeft hij inmiddels nieuwe inzichten.

En dan de pers. De Britse versie van het genootschap van hoofdredacteuren, de UK Society of Editors, zegt niet te accepteren dat Meghan zonder bewijs te leveren „de pers” beschuldigt van vooringenomenheid jegens haar.

Andere journalisten komen met voorbeelden van het tegendeel. „To hold the rich and powerful to account” neemt in het VK vaak extreme vormen aan en om die reden deden de Sussexes een aantal tabloids al eerder in de ban. Uit het Oprah-interview bleek de hertogin echter vooral in haar geestelijke gezondheid bedreigd door alles wat het internet over haar spuide.

En toen het achtereenvolgende vertrek van drie naaste medewerkers al kort na haar huwelijk de aandacht trok van ook de geschreven pers, was dat evenmin naar de zin van Markle. Ze eiste dat het paleis met een ontkenning zou komen over haar vermeend hooghartige gedrag. Dat weigerde de paleismachine op goede gronden. Inmiddels ligt er een document uit oktober 2018 waarin haar secretaris aan zijn superieur meldt dat hij grote zorgen heeft over de manier waarop Meghan haar staf behandelt. Dat document is nu onderwerp van onderzoek binnen het paleisapparaat, nadat een aantal stafleden vorige week naar The Times liep als tegenwicht-bij-voorbaat tegen het Oprah-interview. „De mannen in de grijze pakken” die Meghan zo weinig zouden hebben geholpen bij het vervullen van haar rol, zijn in deze kwestie dus juist haar beschermheren geweest, want op dat document lijkt nooit actie te zijn ondernomen.

Derderangs royal

Tenslotte: onbegrijpelijk en volstrekt ongeloofwaardig vind ik de opmerking van Markle dat ze zich nooit had ingelezen over de koninklijke familie en dat ze daarom ook niet had beseft hoe rigide de hiërarchie nog steeds is en hoe „gevangen” ze zou raken in ruil voor wereldberoemdheid en een verwend bestaan.

Beroemdheden in Hollywood die elkaar tegenkomen – zo had ze het zich voorgesteld. Een derderangs royal zijn die niet op gelijke voet staat met the Queen en altijd een stapje achter William en Kate moet blijven, dat was niet in haar opgekomen. Geen vrijheid van handelen – dat zou Harry haar dus nooit hebben verteld.

Kritiek en wantrouwen over motieven zijn hier volgens mij geboden. De monarchie is ongetwijfeld hard geraakt. Een instituut dat juist als de Grote Verbinder geldt, is nu het toonbeeld van verdeeldheid geworden. En wat er ook zij van het interview met de Sussexes, ik weet zeker dat ik bij de eerstvolgende balkonscène de familie toch met andere ogen zal bekijken: een line up van sclerotische witte mannen en even witte, wat saaie witte vrouwen met exotische hoeden op het hoofd. Weg magie!