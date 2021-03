Limburgs graszodenbedrijf levert geen gras voor WK voetbal in Qatar

Graszodenleverancier Hendriks uit het Limburgse Heythuysen levert geen gras voor de velden in de stadions van het WK voetbal in Qatar in 2022. Het bedrijf heeft daartoe besloten vanwege de mensenrechtensituatie in de Golfstaat, zo bevestigt Hendriks woensdag na berichtgeving van 1Limburg. Ook zag het bedrijf af van de opdracht vanwege de eisen die Qatar stelde aan het gras, zoals het vervoer per vliegtuig. Die zouden de kwaliteit niet ten goede komen of erg duur uitvallen. Hendriks verzorgde eerder de grasmatten bij verschillende eindtoernooien en was in 2010 gevraagd dat ook voor het WK in Qatar te doen.

„We zijn verschillende keren op bezoek geweest in Qatar”, vertelt verkoopmedewerker Gerdien Vloet woensdag. „Toen merkten we al dat de veiligheidsnormen sterk afweken van wat we in Europa gewend waren. Gastarbeiders werkten onder benarde omstandigheden en daar kregen we geen goed gevoel bij. Ondertussen kwamen steeds vaker getallen naar buiten over het aantal mensen dat omkwam bij de bouw van de stadions. Toen hebben we besloten niet met Qatar in zee te gaan. We hebben ook nooit begrepen waarom de FIFA niet heeft ingegrepen.”

Hendriks had het besluit vorig jaar al genomen. Onlangs bleek uit onderzoek van The Guardian dat in aanloop naar het WK meer dan 6.750 gastarbeiders zijn omgekomen. „We zijn daarvan geschrokken. Het bevestigde wel onze verwachting dat er veel mis gaat in het land”, aldus de medewerkster. Hendriks leverde eerder de grasmatten voor het WK in 2006 in Duitsland en de EK’s van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland, 2012 in Polen en Oekraïne en 2016 in Frankrijk. De velden van het WK 2018 in Rusland kwamen niet uit Limburg; dat kwam volgens Vloet omdat de organisatie voor Russisch gras koos.

Boycot

Na de publicatie van The Guardian is er vanuit verschillende hoeken gepleit voor een boycot. Deze week riep het landelijke supporterscollectief van Duitse clubs daartoe op. „We begrijpen dat heel veel fans uitkijken naar het toernooi”, aldus de organisatie. „Maar niets rechtvaardigt wat er in Qatar gaande is. Daar moeten we nadrukkelijk afstand van nemen.” Eerder riepen zes Noorse voetbalclubs en mensenrechtenorganisatie Rafto van het land op tot een boycot. De Noorse bond wilde daar niet aan, maar het parlement van Noorwegen kan nog wel een stokje steken voor toernooideelname.

Vanuit Nederland klinken vooralsnog weinig geluiden voor een boycot. De KNVB is voor deelname, maar pleit ervoor om in de toekomst meer aandacht te besteden aan mensenrechtenkwesties bij potentiële toernooiorganisatoren. Ook vanuit de clubs is er nog steeds steun voor het WK in de Golfstaat. Eerder belegden PSV en Ajax trainingskampen in Qatar. Wel riep een meerderheid in de Tweede Kamer op geen politieke afvaardiging af te laten reizen naar het WK.