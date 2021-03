Leger Myanmar neemt lobbyist aan om ‘werkelijke situatie’ uit te leggen

De militaire junta in Myanmar heeft voor 2 miljoen dollar, bijna 1,7 miljoen euro, een lobbyist aangenomen om de „werkelijke situatie” van het land uit te leggen. Dat blijkt woensdag uit documenten die zijn ingediend bij het Amerikaanse Ministerie van Justitie en die persbureau Reuters heeft ingezien. De junta wil dat de lobbyist ervoor gaat zorgen dat de internationale sancties worden opgeheven.

Het bedrijf van de Israëlisch-Canadese lobbyist Ari Ben-Menashe ondertekende het contract op 4 maart. Daarin zou onder andere staan dat hij moet lobbyen bij de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Israël, Rusland en de Verenigde Naties. Ben-Menashe heeft tegen Reuters gezegd dat hij de VS ervan wil overtuigen dat Myanmar zich afkeert van China en toenadering zoekt tot het Westen.

Het leger van Myanmar greep begin februari de macht, nadat het de partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi had beschuldigd van verkiezingsfraude. Zij is sindsdien niet meer in het openbaar gezien. De massale protesten die dagelijks plaatsvinden, worden met geweld neergeslagen. Het dodental ligt boven de zestig en er zijn al zeker 1.900 arrestaties verricht.

VN-Veiligheidsraad veroordeelt geweld

De VN-Veiligheidsraad heeft woensdag een verklaring aangenomen waarin het geweld tegen de betogers wordt veroordeeld. De raad dringt er bij het leger op aan om terughoudend te reageren op de demonstranten. Volgens Reuters stond in een eerdere versie van de verklaring dat het leger een coup heeft gepleegd, maar werd dat er op aandringen van onder andere China, Rusland en Vietnam uitgehaald.

De Veiligheidsraad maakt zich ernstige zorgen om de beperkingen voor medisch personeel, vakbondsleden en journalisten en vraagt het leger iedereen vrij te laten die „willekeurig is opgepakt”. Het is niet bekend of er ook sancties gaan volgen. De Europese Unie besloot eerder deze maand om ontwikkelingshulp aan het land op te schorten.

