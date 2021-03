Klimaatlast van de voedselketen is groter dan gedacht

Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is maar liefst een derde afkomstig van het verbouwen, verwerken, verpakken en transporteren van voedsel. Dat schrijven onderzoekers van het Joint Research Center (de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie) en de Wereldvoedselorganisatie deze week in Nature Food.

De onderzoekers hebben een nieuwe database opgesteld, op basis van allerlei gegevens uit de periode 1990-2015, waarbij ze voor elk onderdeel in de voedselketen de uitstoot hebben berekend. Dat doen ze per land, en per broeikasgas (koolstofdioxide, methaan, lachgas en fluorhoudende gassen).

Het is niet de eerste analyse naar het aandeel van het voedselsysteem op de totale menselijke uitstoot van broeikasgassen, maar wel de meest uitgebreide. In 2012 kwamen onderzoekers op basis van vrij grove schattingen uit op een aandeel van ergens tussen de 19 en 29 procent. Twee jaar geleden voerde het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, een uitgebreidere analyse uit en concludeerde een aandeel van tussen de 21 en 37 procent. De organisatie adviseerde een radicale wijziging in de productie en consumptie van voedsel, en het gebruik van land. De nu gepubliceerde studie komt uit op 25 tot 42 procent.

Groot aandeel van rundvee

Uit deze analyse blijkt bijvoorbeeld dat het transport van voedsel minder bijdraagt aan de uitstoot dan de verpakking ervan – respectievelijk 4,8 en 5,4 procent op het totaal. De belangrijkste bronnen bij verpakking zijn de productie van papier en pulp, van aluminium, metaal en glas. Wat betreft het transport van voedsel komt 96 procent van de broeikgasssen vrij bij lokaal en regionaal transport (81 procent via de weg, 15 procent via spoor), en 4 procent via internationaal transport.

De dominante post is de veeteelt, met name het rundvee. Het exacte aandeel wordt niet duidelijk. Maar een derde van de totale uitstoot van de voedselketen komt vrij bij wat ‘veranderd landgebruik’ wordt genoemd. Dat is voor een groot deel het kappen en verbranden van (tropisch) bos om er landbouwgrond van te maken, waar vervolgens vaak vee op wordt gehouden, of veevoer op wordt verbouwd. Eerdere berekeningen laten zien dat landbouw 35 procent van alle land op aarde in beslag neemt. Driekwart daarvan is voor de veesector – voor het vee zelf en voor het voer.

Daarnaast maakt de post ‘methaan’ ook een derde uit van de totale uitstoot, en het rundvee is daarvan een belangrijke bron, naast bijvoorbeeld afvalverwerking en de rijstteelt.

Het is een uitgebreide, nauwkeurige analyse Detlef van Vuuren milieukundige

„Het is een uitgebreide, nauwkeurige analyse”, zegt milieukundige Detlef van Vuuren, die niet bij de studie betrokken was. Hij is verbonden aan het Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht. In zijn werk gebruikt Van Vuuren computermodellen om mogelijke toekomsten te verkennen wat betreft het gebruik van land, energie en water door de groeiende wereldbevolking, en de daarbij horende uitstoot van broeikasgassen. „Als we met z’n allen minder vlees gaan eten zou dat niet alleen de uitstoot van broeikasgassen drastisch naar beneden brengen, maar ook het gebruik van water”, zegt Van Vuuren. En het landbeslag zou „dramatisch” omlaag gaan, zoals hij twaalf jaar geleden al eens met collega’s berekende in Climatic Change.

Van Vuuren zegt nog best verrast te zijn door het hoge aandeel van het voedselsysteem in de uitstoot. „Normaal kijken we alleen naar het aandeel van de landbouw.” Maar de onderzoekers zijn grondig te werk gegaan, zegt hij. Zo hebben ze gekeken naar het gebruik van fluorhoudende gassen als koelmiddel, waarvan sommige werken als broeikasgas.

De landen met de meeste uitstoot door de voedselketen zijn achtereenvolgens China (13,5 procent), Indonesië (8,8 procent), de Verenigde Staten (8,2 procent), Brazilië (7,4 procent), de Europese Unie (6,7 procent) en India (6,3 procent).