In nieuwe Biggie-documentaire staan nu eens niet de kogels centraal

Jaren nadat hiphopartiest Christoper ‘The Notorious B.I.G.’ Wallace in maart 1997 werd vermoord, had ik een telefonisch interview met zijn moeder Voletta Wallace. Ik vroeg haar wat het grootste misverstand was over haar zoon. „Dat hij tuig was”, antwoordde ze. „Na zijn moord was het nieuws niet dat een groot taalkunstenaar was neergeschoten maar dat een gangsta rapper, een drugsdealer was vermoord.”

Nu – 24 jaar nadat de rapper uit Brooklyn op zijn 24e werd vermoord – is er een documentaire waarin nu eens niet die kogels centraal staan die zijn leven beëindigden, maar dat leven zelf. In Biggie: I Got A Story To Tell hebben zijn moeder, oma, protegé Lil Cease, zangeres en ex-vrouw Faith Evans, industriementor P. Diddy, producer Easy Mo Bee, saxofonist Donald Harrison en jeugdvrienden een verhaal te vertellen over de Biggie die zij kenden voordat hij een hiphopmartelaar werd van wolkenkrabber-achtige proporties.

Taal, ritme en muziek

Mooi is de focus in de film op Biggie’s vroege fascinatie en talent voor kunst, taal, ritme en muziek. Op Jamaica wordt de muzikale oom opgezocht met wie Biggie tijdens vakanties het liefst optrok, waarna hij de muziek van het eiland mee naar huis nam. Jazzmuzikant Harrison vertelt hoe hij met Biggie als jongen naar musea ging, vertelde over kunstenaars als Picasso, en hem drumsolo’s uit bebop liet analyseren – waarna de documentaire prachtig illustreert hoe Biggie die kennis inzette bij het ontwikkelen van zijn zeer flexibele en veelzijdige rapflow, door die synchroon te laten lopen met een drumsolo van Max Roach.

In unieke beelden uit een video-dagboek van boezemvriend D-Roc komt een charismatische man naar voren die geniet van zijn talent en succes, hotelkamers trots vol wietrook zet, en op straat in jubelend R&B-gezang uitbarst. We zien zijn aspiraties, interesses en hechte band met de jongeren om zich heen, die hij uit de buurt zó het podium optilt.

In oud interviewbeeld grinnikt Biggie wanneer zijn moeder vertelt dat ze een „country & western-persoon” is. Terwijl zijn jeugdvrienden uitleggen hoe ze in hun door drugs en junkies overspoelde buurt zelf crack begonnen te verkopen, is er steeds de verwijzing naar zijn moeder. Op de grote buitenklok op de straathoek hielden ze in de gaten wanneer mevrouw Wallace van haar werk kwam, zodat ze niet zou merken dat hij dealde.

Romantisering

Het sterkste punt van de film is dat het – eindelijk – eens inzoomt op de mens achter de legende. Een jongen die hoopte „iets te kunnen doen met tekenen” en met vrienden discussieerde over wie de beste rapper was - Biggie’s favoriet was inspiratiebron Big Daddy Kane. Zijn artistieke invloed en meesterschap hadden meer aandacht verdiend. En het is een gemis dat een cruciale protegé als Lil Kim niet aan het woord komt, en (co-producent) P. Diddy te veel ruimte krijgt terwijl hij opvallend schichtig aan de oppervlakte blijft.

De makers blijven wat hangen in hun eigen romantisering van de werkelijkheid. We zien flarden van een verlegen jongen die zich al jong met extreem machismo overeind hield als dealer én rapper. Die rauwe, compromisloze, door P. Diddy in de film „oncomfortabel” genoemde kunst maakte, „omdat hij niets te verliezen had”. Biggie kon in zijn muziek en korte leven meedogenloos, lomp, agressief en gewelddadig zijn en het had de film goed gedaan die kant te belichten - zoals Biggie zelf in zijn werk nietsontziend en schaamteloos kon zijn.

19 maart a.s. verschijnt nóg een film over The Notorious B.I.G. waar zijn moeder bij betrokken is: het al twee jaar op de plank liggende City of Lies met Johnny Depp en Forest Whitaker, gebaseerd op het politieonderzoek naar de moord op haar zoon.

Biggie: I Got A Story To Tell is nu te zien op Netflix.

Film

Biggie: I Got A Story To Tell (Netflix) ●●●●●