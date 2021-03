‘In Slowakije kan iedereen nu vervolgd worden’

In een Midden-Europees land staat sinds een jaar een minister van Justitie aan het roer die het Constitutioneel Hof en de Raad voor de Rechtspraak heeft opgeschud en een nieuw tuchtcollege optuigt om rechters en aanklagers aan te pakken. Nu wil de minister het aantal rechtbanken drastisch inperken, waardoor veel rechters hun positie zullen verliezen. Links en rechts worden ondertussen ‘politieke vijanden’ van de nieuwe regering gearresteerd.

Reden voor groot alarm binnen de Europese Unie? Verre van. Volgens een hooggeplaatste medewerker van de Europese Commissie worden de intenties van de regering om het justitiesysteem te hervormen „verwelkomd”.

Het land waar deze justitiële hervormingen plaatsvinden, is niet Polen, Hongarije of Bulgarije. Het gaat om Slowakije. En het herstructureren van de rechtsprekende macht is niet bedoeld om de onafhankelijke rechtspraak af te breken, maar om deze juist te versterken, zegt Mária Kolíková, de minister in kwestie. Bovenal is het een poging van de regering om de diepgewortelde corruptie in het land uit te roeien.

„Ik wil absoluut niet het pad op van Polen en Hongarije. Ik vind hun argument dat post-communistische landen een alternatief perspectief op de rechtsstaat kunnen hebben een heel slecht idee”, zegt Kolíková. „Wij zijn een jonge democratie. Om die verder te ontwikkelen, moeten we met open hart leren van de ervaringen en kennis van landen als Frankrijk en Duitsland. Luisteren naar adviezen uit Brussel.”

De dag voor het interview, op haar ministerie in Bratislava, had Kolíková de Eurocommissaris voor Transparantie en Waarden, Vera Jourová aan de telefoon. Deze middag spreekt ze Didier Reynders, in de Commissie verantwoordelijk voor Justitie. „Ik kan me voorstellen dat zij misschien vinden dat wij te snel of te radicaal ingrijpen. Het is belangrijk om ze duidelijk te maken waarom dat nodig is.”

Moord op journalist

Dát aanpak van corruptie en hervorming van het Slowaakse justitieapparaat noodzakelijk is, hoeft nationaal en internationaal nauwelijks meer te worden uitgelegd. Begin 2018 werd onderzoeksjournalist Jan Kuciak vermoord, waarschijnlijk in opdracht van een malafide zakenman met veel politieke connecties. De moord bracht aan het licht wat zich al decennia in het donker afspeelde: omkoping, nepotisme en innige banden tussen criminelen en autoriteiten. De parlementsverkiezingen van begin 2020 werden verpletterend gewonnen door partijen die beloofden de corruptie en straffeloosheid aan te pakken.

„In dit land hebben te veel mensen zich te lang boven de wet gewaand. Ze kwamen weg met het breken van alle regels, begingen misdaden en verrijkten zich ten koste van gewone mensen”, zegt Kolíková. „Die tijd is voorbij. Het is belangrijk dat hooggeplaatsten vervolgd en veroordeeld worden. Dat we laten zien dat het systeem werkt en iedereen voor de wet gelijk is.”

Nu pas hebben de fatsoenlijke politiemensen en openbaar aanklagers de vrije hand om achter prominenten aan te gaan

Sinds het aantreden van de nieuwe regering vorig jaar, onder leiding van premier Igor Matovic, zijn tientallen zakenlieden, politiecommissarissen, aanklagers, hoge rechters en ook de oude baas van de belastingdienst en een oud-staatssecretaris opgepakt. De reden voor hun gelijktijdige arrestaties, bevestigt Kolíková, is dat de aantijgingen allang bekend waren, maar eerder geen consequenties hadden. „Nu pas hebben de fatsoenlijke politiemensen en openbaar aanklagers de vrije hand om achter prominenten aan te gaan.” De deksel die door de vorige machthebbers – de SMER-partij die twaalf van de afgelopen veertien jaar de dienst uitmaakte – op de doofpot was gehouden, is eraf. „Iedereen kan nu vervolgd worden.”

Bloemschilderingen

Het krediet daarvoor geeft Kolíková vooral aan de minister van Binnenlandse Zaken, onder wie de politie valt, en de na publieke hoorzittingen door het parlement gekozen openbaar aanklager. Het belangrijkste dat zij zelf wil doen, is ruimte scheppen voor eerlijke processen, vertelt ze in haar kantoor, dat nog is ingericht met de zwartleren meubels van haar voorganger. Alleen de impressionistische bloemschilderingen en het portret van de progressieve president Zuzana Caputová aan de muur zijn van haar.

Zo weinig als ze aan de inrichting heeft gedaan, zo veel wetten heeft de 46-jarige minister al aangenomen gekregen. Van een bredere definitie van corruptie in het strafrecht tot ‘pluk ze’-wetgeving waarmee crimineel verworven bezit kan worden onteigend. In december kreeg ze het mandaat om de rechterlijke macht opnieuw in te richten. „Een cruciale hervorming in de aanpak van corruptie.”

Op dit moment heeft Slowakije, met 5,5 miljoen inwoners, 54 rechtbanken. Kolíková wil dat terugbrengen naar dertig. Met in plaats van de huidige acht gerechtshoven nog maar drie plekken voor hoger beroep. „Zodat de willekeurige toewijzing van zaken echt wordt waargemaakt. Nu kan het in sommige districten zo zijn dat een bepaald soort zaken altijd onder twee rechters worden verdeeld. Als dat er straks tien zijn, wordt het voor iemand met slechte intenties veel ingewikkelder om alle rechters te beïnvloeden.” Daarnaast wil ze dat rechters zich specialiseren om de rechtspraak beter en efficiënter te maken.

Veel weerstand

Het leverde haar de woede op van honderden rechters. In Bratislava moeten vijf rechtbanken fuseren en wordt het gerechtshof verplaatst. „Het is mensen eigen om tegen verandering te zijn, dat snap ik. Bovendien hebben al die rechtbankjes een voorzitter en een vicevoorzitter, die vrezen voor hun mooie positie, zegt Kolíková. „Ik wil deze hervormingen mét de rechters doen. Maar het is wel belangrijk dat ze weten dat ze hun positie niet voor zichzelf, maar voor de bevolking bekleden. En die heeft hooggespannen verwachtingen.”

Een peiling in 2019 wees uit dat 72 procent van de Slowaken geen vertrouwen heeft in de eigen rechtspraak. Ondertussen is Kolíková de minister die het hoogste publieke vertrouwen geniet, ondanks de roep van de oppositie om haar aftreden nadat een oud-politiecommandant in een gevangenis een einde aan zijn leven maakte. Te midden van een verder onervaren regering die zich ruziënd door de coronapandemie worstelt, wordt haar deskundigheid en langdurige inzet voor de rechtsstaat gewaardeerd.

Mária Kolíková studeerde rechten in de jaren negentig en werkte daarna voor een ngo die middelbare scholieren bijspijkerde over democratische waarden. Ze was mensenrechtenadvocaat en zelfs even staatssecretaris onder een eerdere Justitieminister die corruptie wilde bestrijden, maar het niet lang volhield. Voor Kolíková is dat ook de vraag: krijgt zij de tijd om haar voorgenomen hervormingen door te voeren? En om niet alleen de structuur, maar ook de cultuur van de rechtspraak te veranderen? „Eigenlijk is vier jaar daarvoor te kort”, zegt ze zelf.

Het is goed mogelijk dat zelfs de wankele coalitie zelfs die korte periode niet is gegeven. En hoe populair Kolíková zelf ook mag zijn, het is de vraag of de kleine, conservatief-liberale partij die ze vertegenwoordigt bij volgende verkiezingen, Za Ľudí (Voor de Mensen), wel zetels haalt.

Sterker nog, als het anticorruptiekabinet valt, kan de partij van de vorige premier weer de grootste worden en opnieuw zijn mensen op essentiële posities benoemen. „Toen Slowakije dertig jaar geleden onafhankelijk werd, zeiden we: over tien jaar zijn we een democratische rechtsstaat. Dertig jaar later beseffen we: we hebben nog een lange weg te gaan.”

Slowakije Wankel kabinet

De Slowaakse ‘hervormingsregering’ onder leiding van premier Igor Matovic bungelt al sinds haar aantreden, een jaar geleden. De populistische en onervaren Matovic was in februari vorig jaar de verrassende winnaar van de verkiezingen. Hij heeft sindsdien continu ruzie met zijn mede-bewindslieden in de vierpartijencoalitie. Critici noemen de premier „labiel” en „hysterisch”. Naast een doorlopend conflict met de minister van Economische Zaken over de aanpak van de coronapandemie, heeft hij het nu ook aan de stok met de minister van Buitenlandse Zaken over de aanschaf van het Russische Spoetnik-vaccin. Zonder instemming van zijn coalitiegenoten liet Matovic een militair vliegtuig 200.000 doses ophalen in Moskou. De minister noemde Spoetnik „een middel in een hybride oorlog”. Twee partijen, waaronder die van Kolíková, dreigden uit de coalitie te stappen als de minister van Volksgezondheid niet opstapt. De partijen onderhandelen nu over een herschikking van het kabinet.