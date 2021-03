Hoekstra vs. Klaver: wellevendheid en af en toe een ‘macho-statement’

Op de avond waarop Geert Wilders, bevangen door Tweebeekevrees, afzegde voor een interview bij Nieuwsuur, stonden Jesse Klaver en Wopke Hoekstra voor een dilemma. Hoe moesten zij zich dinsdag opstellen in het tweede Pauw Verkiezingsdebat? Konden ze er nog de beuk in gooien, een dag nadat nadat Lilianne Ploumen en Sigrid Kaag waren overladen met lof voor de inhoudelijke en beschaafde wijze waarop ze elkaar hadden bestreden?

Hun weigering om elkaar vliegen af te vangen, verbaasde ook presentator Jeroen Pauw, die maandag enthousiast was begonnen met een haantjesvraag: waarin vond de ene lijsttrekker zichzelf geschikter dan de ander? Nadat eerst Ploumen de kwaliteiten van Kaag had geprezen, weigerde ook de D66-leider de uitnodiging tot opschepperij. „Dit gaat u niet lukken”, glimlachte ze tegen Pauw.

Het tweevrouws-beschavingsoffensief leidde tot een debat waarin niemand elkaar de maat nam over het beleid waarvoor men medeverantwoordelijk was geweest in de opeenvolgende kabinetten-Rutte. Toch deden de lijsttrekkers wel degelijk hun best beelden te scheppen die de tegenpartij in een ongunstig daglicht zouden stellen. Zo suggereerde Ploumen tot tweemaal toe het bestaan van een anonieme D66-functionaris die met een Excel-sheet op het partijkantoor harteloze voorstellen in elkaar had zitten draaien.

Nietsvermoedende kijker

Het resultaat van de vijftig minuten durende uitzending was dat de nietsvermoedende kijker ineens een vrij helder beeld had van de standpunten, verschillen en overeenkomsten tussen PvdA en D66 – het moet niet gekker worden.

En zo dreigde bij Hoekstra en Klaver het gevaar dat zij erbij zouden afsteken als achtjarigen op het toppunt van hun agitatie. De heren deden hun best de wellevendheid niet uit het oog te verliezen en hadden halverwege zelfs een gemoedelijk zandbakgesprek over de kinderen. Intussen wilden ze de botsing van hun wereldbeelden niet verhullen. Dus turfde ik in de eerste tien minuten al een „u weet wel beter” en „dat is een macho-statement” van Hoekstra over Klaver en „dat is niet waar” en „dat is niet helemaal eerlijk” de andere kant op. Dat gebeurde in een debatje over het klimaatbeleid en stikstof, waarvan het niet verwonderlijk was dat Klaver („wilt u koeien of huizen?”) zich er het meest in op zijn gemak voelde.

Opmerkelijker was wat er gebeurde toen het ging over het minimumloon en het partijprogramma van het CDA. Had die partij nu wel of geen extra geld over voor verhoging van het minimumloon? Hoekstra leek verrast door de aanval van Klaver en kon de cijfers van zijn eigen programma niet meer reproduceren. „We gaan het later samen uitzoeken.”

Aan het geamuseerde lachje van Jeroen Pauw – koning van de non-interventie in dit soort situaties – kon Hoekstra zien dat hier iets misliep. Het was hoe dan ook opmerkelijk om de minister van financiën de zin „Ik vind het fantastisch dat u alle cijfers uit uw hoofd kent” uit te horen spreken tegen een oppositiepoliticus.

‘Heel veel cijfers’

De nabeschouwing in Op1 kende een duidelijke verliezer. Joost Vullings had een debat „met vele gezichten” gezien en haalde de heldere twist over het minimumloon aan als moment waarop er „heel veel cijfers” over tafel gingen waar de kijker niet veel van kon begrijpen.

Die wonderlijke analyse werd niet gesteund door de uitslag van een ‘flitspeiling’, die Klaver als winnaar aanwees. Prompt begon flexanalist Vullings uit een ander vaatje te tappen. „Klaver loopt al wat langer mee in Den Haag, dus die kent de cijfers beter.” Nu had Hoekstra op hem ineens een „wat wankele” indruk gemaakt – hier werd de duiding opzichtig aangepast aan de cijfers op het scorebord.

