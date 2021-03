Grote brand bij schrootverwerker in Den Bosch onder controle

De grote brand die sinds dinsdagochtend in Den Bosch bij een schrootverwerker woedt, is onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio woensdag. De brandweer verwacht dat het blussen van de brand „nog enige tijd” gaat duren.

Hoewel de vlammen onder controle zijn, is de brand nog niet voorbij. Het vuur smeult nog steeds en laait soms op. Het Brabants Dagblad meldt dat de brandweer de berg met schrootafval sinds dinsdagnacht in kleine stukken breekt, om het vuur beter te kunnen blussen. Die stukken zijn in een bak met water gedompeld om de vlammen te doven en het afval te koelen.

Ook zijn er twee blushelikopters van Defensie ingezet. Deze helikopters, voorzien van flexibele waterzakken, zijn ieder 25 keer op en neer gevlogen om water uit het Engelermeer op het vuur te gooien.

De brand brak dinsdag door een nog onbekende oorzaak rond 04.30 uit bij het bedrijf dat autoafval verwerkt. Door de forse rookontwikkeling zijn dinsdag een ROC en een GGD-testlocatie ontruimd geweest. Beide zijn woensdag weer geopend. Waterschap Aa en Maas heeft diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat vervuild bluswater in de nabijgelegen rivier de Dieze terechtkomt en zich verder verspreidt. Zo zijn er drijflijnen geplaatst om de olie die bij de brand is vrijgekomen op te vangen.