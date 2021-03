Gerben Valkema wint belangrijkste oeuvreprijs voor striptekenaars

De Stripschapprijs 2021 is toegekend aan Gerben Valkema (1980), een van de meest veelzijdige stripmakers van Nederland. Naast de strip Elsje waarmee Valkema sinds 2007 dagelijks in een groot aantal landelijke kranten staat, tekende hij onder andere Jan, Jans en de Kinderen, Suske en Wiske, Bommel en strips voor weekblad Donald Duck.

Het zijn klinkende namen, waarmee de jonge, Haarlemse stripmaker volgens de jury in korte tijd uitgroeide tot een van de populairste tekenaars van Nederland. Met zijn eigen strip Elsje, die ook in stripblad Eppo verschijnt, speelt hij zich in de kijker, aldus het juryrapport: „Dankzij Elsje weet hij niet alleen een grote groep stripliefhebbers aan zich te binden maar ook jonge gezinnen, doorsnee krantenlezers en vooral de jeugd. Op scenario van Eric Hercules brengt Gerben al bijna vijftien jaar het wel en wee van dit kleine eigenaardige dametje in beeld.”

Stripfiguur Elsje. Illustratie Gerben Valkema

Minstens zo belangrijk is zijn werk voor Kijk en Lees, een educatieve stripserie die Valkema samen met collega Michiel van de Vijver opzette. Het zijn geestige strips voor kinderen vanaf 5 jaar die werken volgens het AVI leesvaardigheidssysteem. Intussen zijn er meer dan twintig titels verschenen, bijvoorbeeld van de vrolijke kikker Kik; in 2015 werd de serie bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs. Bijzonder is dat Valkema en Van de Vijver alles zelf doen, van maken tot uitgeven. Terecht staat het juryrapport hierbij stil: ondernemersbloed is een grote meerwaarde voor iedere moderne stripmaker.

Valkema’s vrolijke kikker Kik werd in 2015 bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs. Illustratie Gerben Valkema

Hoewel het werk van Valkema is geworteld in de klassieke Franco-Belgische striptraditie, is zijn stijl bijzonder eigen en direct herkenbaar. Zijn zwierige lijnvoering verraadt een perfecte behendigheid met het penseel. Wie naar vergelijkingen zoekt, komt uit bij Daan Jippes, een grote naam uit het Disney-universum en niet toevallig de leermeester van Valkema. Beide makers weten zonder overdaad steeds maximaal effect te behalen, met een ogenschijnlijk gemak dat jaloersmakend is.

De Stripschapprijs wordt sinds 1974 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, de Nederlandse belangenvereniging voor het beeldverhaal. Aan de prijs is geen geldbedrag verbonden; de winnaars ontvangen een bronzen plastiek en een oorkonde. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder anderen Typex, Barbara Stok, Peter van Dongen en Joost Swarte. Vorig jaar ging de eer naar de eigenzinnige stripmaker Wasco.