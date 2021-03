General Electric verkoopt vliegtuigleasetak voor 25 miljard dollar

De twee grootste leasemaatschappijen van vliegtuigen gaan samen. Het Ierse AerCap neemt de Amerikaanse leasemaatschappij van General Electric (GE) over, GE Capital Aviation Services (Gecas), werd woensdag bekend.

AerCap betaalt 25 miljard dollar (21 miljard euro) voor Gecas. Industrieel conglomeraat GE krijgt een belang van 46 procent in de nieuwe vliegtuigverhuurder. Zo ontstaat een machtig blok in de internationale luchtvaart waar bijna geen enkele vliegtuigbouwer, luchtvaartmaatschappij of investeerder omheen kan.

Als de Europese Commissie en andere mededingingsautoriteiten de transactie goedkeuren, wordt het nieuwe bedrijf veruit de grootste leasemaatschappij van de wereld met een portfolio van meer dan 2.000 vliegtuigen en 300 helikopters. Nummer drie, het eveneens in Ierland gevestigde, maar onder Chinese controle staande Avolon, heeft 575 toestellen in beheer met samen een waarde van 18,3 miljard dollar. Veel vliegtuigleasebedrijven zitten in Ierland vanwege het gunstige fiscale klimaat.

AerCap en Gecas brengen evenveel toestellen in, maar die van de Ieren staan voor fors meer geld in de boeken. Volgens onderzoeksbureau Cirium is het AerCap-portfolio 29,8 miljard dollar waard, de Amerikanen komen op 19,7 miljard. Het verschil heeft onder meer te maken met type en leeftijd van de toestellen en de inhoud van de leasecontracten. De nieuwe leasemaatschappij heeft driehonderd klanten in de hele wereld. Ongeveer één op de vier luchtvaartmaatschappijen huurt volgens Cirium van AerCap/Gecas.

Droog en nat

Van alle commerciële vliegtuigen in de wereld is ongeveer de helft geleasd, de andere helft is eigendom van luchtvaartmaatschappijen. De luchtvaart onderscheidt ‘droog’ leasen (alleen het toestel) en ‘nat’ leasen (met bemanning et cetera). Veel budgetmaatschappijen leasen bijna hun hele vloot. Bij KLM is op dit moment 46 procent van de toestellen geleasd.

Vanwege de coronacrisis, lockdowns en reisbeperkingen hebben het afgelopen jaar luchtvaartmaatschappijen als easyJet, United Airlines en Finnair eigen toestellen afgestoten en gehuurd.

Vorig jaar kwamen leasemaatschappijen onder vuur te liggen. Terwijl luchtvaartmaatschappijen nauwelijks vlogen en vrijwel geen inkomsten hadden, moesten zij hun rekeningen aan verhuurders wel doorbetalen. Zo ging een fors deel van de overheidssteun aan bijvoorbeeld KLM naar leasebedrijven, luidde de kritiek. Maatschappijen hebben nu opnieuw onderhandeld met hun verhuurders over de leasecontracten.

Thomas Edison

De verkoop van Gecas – dat in 2020 een operationeel verlies leed van 786 miljoen dollar op een omzet van 3,95 miljard – hing al lang in de lucht. Maandag meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat AerCap en GE onderhandelden over Gecas.

General Electric, dat feitelijk ontstond in 1879, toen Thomas Edison de elektrische gloeilamp uitvond, probeert al enige tijd zijn financieringstak af te bouwen. GE Capital, dat geld leende aan onder meer afnemers van andere delen van het industriële concern, werd zwaar geraakt tijdens de kredietcrisis en trok bijna het gehele concern naar beneden.

GE (omzet 73 miljard dollar) wil zich concentreren op de productie van vliegtuigonderdelen, apparatuur voor de gezondheidszorg en elektriciteit (ook wind-, zonne- en waterenergie). GE gebruikt de 25 miljard die het krijgt om schulden af te lossen.

Voor AerCap is het de tweede miljardenovername in zeven jaar. In 2014 nam het Ierse bedrijf vliegtuigverhuurder International Lease Finance Corporation over van de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij AIG. AerCap betaalde 7,6 miljard dollar in cash plus een belang in het bedrijf. De Ierse maatschappij haalde in 2020 een omzet van 4,4 miljard dollar (2019: 5 miljard). Het aandeel AerCap verloor in 2020 circa een kwart van zijn waarde, maar heeft zich inmiddels enigszins hersteld.