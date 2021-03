Europese uitglijders zijn ‘cadeautjes’ voor de Britten

Officieel is de scheiding nog niet eens afgehandeld. Maar iets meer dan twee maanden na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie loopt de diplomatieke spanning tussen de twee al hoog op. Ruzies en relletjes rijgen aaneen en tonen een moeizaam begin van het post-Brexit-tijdperk.

Een boze brief van de Britse regering aan EU-raadsvoorzitter Charles Michel illustreerde dinsdagavond de nieuwste kift. Aanleiding: een door Michel verstuurde ‘nieuwsbrief’ waarin hij het Europese vaccinbeleid verdedigde, en in één ruk het VK en de Verenigde Staten ervan beschuldigde een exportverbod op vaccins te hebben. „Totaal onwaar”, aldus de Britse regering, die woensdagochtend direct een EU-vertegenwoordiger in Londen op het matje riep.

Wie er gelijk heeft? Zeker is dat de EU de afgelopen weken volop vaccins exporteerde, waaronder ruim 8 miljoen doses naar het VK. In omgekeerde richting kwam geen enkel vaccin, terwijl farmaceut AstraZeneca ook de EU forse aantallen heeft beloofd. Topman Pascal Soriot liet eerder weten dat Londen voorrang heeft bedongen, wat er volgens Brussel nu toe leidt dat er geen AstraZeneca-vaccins vanuit het VK naar de EU verscheept mogen worden. Een exportverbod is dat nog niet. In een ietwat cryptische tweet krabbelde Michel dinsdagavond terug.

Diplomatieke verzuring

Het woordenspel is smeuïg, maar op de achtergrond broeit nog een conflict dat tot grote spanningen op het Ierse eiland kan leiden. Centraal daarin staan afspraken uit het uittredingsakkoord van oktober 2019. Om grenscontroles op het Ierse eiland te voorkomen, werd afgesproken dat Noord-Ierland sommige milieu- en voedselregels van de Europese interne markt blijft volgen. Daarmee werden de grenscontroles feitelijk verplaatst naar het handelsverkeer binnen het Verenigd Koninkrijk zelf – tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Afgesproken werd ook dat een ‘overgangsperiode’ voor bedrijven eind maart 2021 zou aflopen. Maar twee weken geleden liet Londen weten die periode eenzijdig te verlengen, tot komend najaar.

Lees ook: Dit is de snoeiharde Brexit die Boris Johnson voor ogen had

Het leidde tot grote verbolgenheid aan EU-zijde, die bij monde van Eurocommissaris Maros Sefcovic sprak van een „zeer negatieve verrassing”. Dinsdagavond gaven lidstaten de Commissie toestemming een juridische procedure te starten. De Britse Europa-minister David Frost, die als Brexit-hoofdonderhandelaar vorig jaar in Brussel al weinig vrienden maakte, riep de EU dit weekend juist op haar „kwaadwillendheid” op te geven en het VK eindelijk als „een gelijke” te behandelen.

Dat de eerste maanden gekenmerkt worden door hobbels en haperingen, verrast niemand. Files in de havens, stapels papierwerk en vertraagde pakketpost – het was allemaal in te calculeren. Maar dat ook de diplomatieke verhouding zo snel verzuurt, is opmerkelijk.

Tijdens de Brexit-onderhandelingen leek de EU opvallend bedreven in het Britse motto ‘keep calm and carry on’ – de rijen bleven goeddeels gesloten, op Britse provocaties werd nauwelijks gereageerd. Maar in de post-Brexit-fase, temidden van toenemende Europese vaccinstress, overheersen juist onstuimige besluiten en uitlatingen. Eind januari zette een haastige beslissing van de Europese Commissie om een ‘noodartikel’ uit het Brexit-akkoord in te roepen al voor een diplomatiek relletje.

Gespierde brief

Binnen de EU groeit de onvrede over het grote aantal vaccins dat het blok naar andere landen exporteert, terwijl de eigen vaccinatiecampagnes haperen. Ook dat voedt de spanning met het VK, waar van tekorten geen sprake is. Het verklaart ook de gespierde ‘nieuwsbrief’ van Michel, waarin hij zich rechtstreeks tot Europese burgers richtte en misverstanden wilde ontkrachten. „Ik ben verbijsterd als ik beschuldigingen hoor dat Europa niet solidair is”, schreef hij. „En ik ben gechoqueerd als ik verwijten van ‘vaccinnationalisme’ hoor. De feiten liegen niet.”

Dat hij zich vervolgens zelf tegen het verwijt van leugens moest verdedigen, was pijnlijk. Premier Boris Johnson gebruikte een optreden in het Britse Lagerhuis woensdag om de „suggestie” van Michel ferm te weerspreken.

Het zijn „cadeautjes voor de Britten”, erkent een EU-ambtenaar. Op de Europese uitglijders volgt nu voor de tweede keer in een maand een ronkende Britse reactie. Terwijl de economische en administratieve consequenties van Brexit duidelijk worden, kan Londen succesjes goed gebruiken en aarzelt ze niet onder elke snipper die komt aanwaaien een vlammetje te houden. Toch is het vooral de achteloosheid waarmee de Britse regering eenzijdig afspraken over Noord-Ierland op de helling zet die Brussel echt zorgen baart. „Johnson speelt met vuur en hij weet het”, zegt een EU-diplomaat.

Bovenal toont het gebakkelei wat sommigen in december nog niet durfden te erkennen: dat Brexit met het handelsakkoord verre van „achter ons ligt” – zoals Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beweerde. De EU en het VK blijven tot elkaar veroordeeld, ook in belangrijke gesprekken die nu nog plaatsvinden, over bijvoorbeeld financiële regelgeving.

In een openhartige tweet riep de Duitse ambassadeur in Londen woensdag op de gemoederen te bedaren. „Dit zou zo niet moeten voortgaan. We hebben belangrijke dingen te doen – gezamenlijk!”