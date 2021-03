‘Deze burger komt uit het bos!’

Je hoeft geen vegetariër te zijn om af en toe een vegaburger te eten. Felix de Boer (15), Liv ten Thije (15) en Noor van Weerdenburg (15, dochter van de redacteur) eten vlees als zij het voor het kiezen hebben en vegetarisch als hun ouders hun dat voorzetten. Ook prima. „Mijn vader had laatst Beyond Burgers gebakken”, zegt Felix. „Die waren best goed.”

Soja of sonee?

Soja heeft een slechte reputatie, omdat voor soja natuur wordt vernietigd. Soms in de Amazone, waar dat niet meer mag, maar vooral in de drogere Cerrado-savanne (Brazilië) en Chaco-bossen (o.a. Argentinië). Soja van buiten Zuid-Amerika is overigens niet per definitie duurzaam (voor natuur, mensenrechten, etc.). Voor de soja in vleesvervangers in Nederlandse supermarkten wordt geen bos gekapt, hebben producenten afgesproken. Soja voor menselijke consumptie komt veelal uit Europa en Noord-Amerika. De herkomst is moeilijk te achterhalen voor consumenten. Ook of de soja gecertificeerd is (door RTRS of ProTerra voor Zuid-Amerika of Donau voor Europa) blijft onduidelijk op de verpakking. De meeste producenten zeggen desgevraagd dat ontbossing en keurmerk niet van toepassing zijn als hun soja niet uit Zuid-Amerika komt. Garden Gourmet „onderzoekt” certificering. Als soja genetisch gemodificeerd is (GMO), moet dat op het etiket staan. Biologische soja is nooit genetisch gemodificeerd. De meeste soja, 80 procent, wordt overigens geproduceerd voor veevoer. NRC vroeg de producenten naar de herkomst, voor zover die niet (online) te vinden was: Vivera: Frankrijk, Noord-Amerika en China. Albert Heijn (Ruig): Noord-Amerika. De Vegetarische Slager: Europa, Z-Amerika (niet de Amazone), VS, Canada, Azië. Garden Gourmet: vanaf mei uit Servië. Nu 50 procent VS. Future Farm: Brazilië buiten de Amazone (RTRS). Lidl: Brazilië, deelstaten boven de Amazone (RTRS).

Je moet die vegaburgers niet met een hamburger van rundvlees vergelijken, vinden ze. Er gaat weinig boven een sappige burger van de slager of een Big Mac, waarvan de smaak altijd precies is wat je verwacht. Maar vlees vergeten als je vegaburgers proeft, dat blijkt onmogelijk. „Ik proef het altijd meteen als ik stiekem een vegaburger krijg”, zegt Noor.

En dat terwijl de plantaardige burger in alles refereert aan het dierlijke voorbeeld. Zo zijn ze bedoeld. Niet voor niets heeft de Vegetarische Slager het altijd over ‘vlees’ als het over zijn plantaardige producten gaat. Geen dierlijk vlees, maar wel vlees.

Daarom serveren we de vegaburgers zoals we een hamburger thuis zouden serveren. Op een hamburgerbroodje (Jumbo), met gebakken ui, sla, tomaat en plakjes augurk. We laten kaas en sauzen weg, om de smaak van de burgers niet te veel in de weg te zitten. De drie burgervrienden proeven blind: ze weten niet welk merk ze voorgezet krijgen.

We testen met een lekenpanel dus. En hoewel Felix met zijn bijbaantje als restaurantkok wel een neus heeft voor de uitgesproken aroma’s in sommige burgers, hebben de panelleden geen culinaire pretenties. Ze proeven zoals thuis en geven commentaar zoals thuis. Want in deze tijd eten ze vooral thuis, en doen ze het meestal met wat de supermarkt te bieden heeft.

En waarom vega? Omdat het de Week Zonder Vlees is. Omdat de omzet van vleesvervangers vorig jaar met 32 procent is gegroeid ten opzichte van 2019. Omdat er zoveel keuze is. Of gewoon, voor de afwisseling.

We hebben de burgerste burgers gekocht – geen groenteburgers, maar patties die qua smaak en structuur op vlees willen lijken. De simpele vraag aan de vijftienjarigen is: hoe smaakt-ie?

Te zout

Of de lekkerste ook de gezondste keuze is, zal dit puberpanel worst wezen. Maar voor wie het wil weten: aan een goede „vegetarische keuze”, zoals het Voedingscentrum vleesvervangers noemt, zijn ijzer en vitamine B1 of B12 toegevoegd, ze bevatten minder dan 0,45 gram zout per 100 gram en voldoende eiwit: 20 procent van de energie. 1 gram eiwit is 4 kcal. Een burger met 250 kcal zou dus minstens 12,5 gram eiwit moeten bevatten.

Opvallend: alle gekozen burgers bevatten genoeg eiwit maar te veel zout. Hoewel dat laatste trouwens ook voor veel vleesburgers geldt.

Duurzaamheid is dan weer lastiger te beoordelen. Niet alle vleesvervangers zijn even duurzaam. Maar alle vleesvervangers hebben een kleinere impact op klimaatverandering en op water- en landgebruik dan alle soorten vlees, berekende adviesbureau Blonk. Ook als je evenveel eiwit uit vegaburgers als uit hamburgers eet. Vegaburgers met kip-eiwit hebben een grotere footprint dan 100 procent plantaardige burgers, producten met lokale eiwitbronnen scoren beter dan die met soja van ver. Maar soja bevat dan weer meer eiwit dan erwten of tuinbonen en laat zich makkelijker verwerken. Dan kun je nog kijken naar productiewijze, verpakking en…

De vijftienjarigen zijn inmiddels afgehaakt. Ze hebben honger. Aan tafel, voor acht vegan burgers en één vegetarische. En een snoeihard oordeel.