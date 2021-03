De studiebeurs komt er, maar hoe?

Als politieke partijen doen wat ze in hun verkiezingsprogramma’s beloven, ziet de toekomst voor leraren, scholieren en studenten er een stuk zonniger uit: op de VVD en de SGP na investeren de partijen flink. Volgens de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zullen de onderwijsuitgaven per saldo het meest toenemen bij D66 (7,4 miljard), de PvdA (8,0 miljard) en GroenLinks (8,4 miljard). Dat geld wordt voor het grootste deel besteed aan de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs en aan het opnieuw invoeren van een beurs voor studenten. Het gaat om structurele investeringen. Die komen dus bovenop de eenmalige 8,5 miljard die het kabinet onlangs beloofde om de gevolgen van corona voor het onderwijs aan te pakken.

Met stip bovenaan alle lijstjes met plannen voor het onderwijs staat: De Leraar. Die moet meer verdienen en aan minder kinderen lesgeven. Meer geld, kleinere klassen: het zijn voor veel partijen de heilige gralen in de strijd tegen het lerarentekort en de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs. D66 wil klassen met maximaal 23 leerlingen, GroenLinks legt de grens bij 21. Door die kleinere klassen zou het mes aan twee kanten snijden, hopen de partijen: meer aandacht (en dus kansen) voor de individuele leerling en minder werkdruk voor de docent.

Kleinere klassen

Kleinere klassen leiden tot méér klassen en dus tot méér vacatures. Terwijl er toch al jarenlang een hardnekkig lerarentekort is, zeker op scholen in achterstandswijken in de grote steden. Om meer leraren te trekken, willen D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie de lonen omhoog. De partijen willen dat docenten in het basisonderwijs evenveel gaan verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs – iets waar leraren al jaren voor demonstreren en waar volgens berekeningen van de onderwijsbonden zo’n half miljard euro voor nodig is.

Dan is er nog goed nieuws voor studenten. Vrijwel alle partijen, op de VVD na, willen af van het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd in plaats van de studiebeurs. Voortaan kregen studenten geen maandelijkse beurs meer, maar konden ze geld lenen bij DUO. Het stelsel werd door voorstanders ‘sociaal leenstelsel’ of ‘studievoorschot’ genoemd. Maar zo sociaal bleek het in de praktijk niet te zijn: een kwart van de studenten heeft intussen een schuld van 40.000 euro of meer en dat blijkt, tegen alle afspraken in, toch een belemmering bij bijvoorbeeld het kopen van een huis. Bovendien hebben studenten met rijke ouders gemiddeld minder schuld.

Kortom: het sociaal leenstelsel is mislukt, lang leve de nieuwe studiebeurs. Dat die er komt, lijkt vrij zeker. Maar hoe, dat is de vraag. De bedragen die partijen noemen in hun verkiezingsprogramma’s schommelen rond de 300 tot 400 euro voor uitwonende studenten, maar de meeste partijen willen de beurs koppelen aan het inkomen van de ouders, waarbij de grens varieert van 100.000 euro (GroenLinks) of 70.000 euro (D66).

Dan is er nog de vraag wat er moet gebeuren met de generatie studenten die zich de afgelopen jaren in de schulden heeft gestoken. De studentenbonden eisen financiële compensatie. Een flink aantal partijen is daar voor. D66 belooft bijvoorbeeld 4.000 euro per student die de afgelopen jaren geld heeft moeten lenen. GroenLinks wil de 10.000 euro die de partij voortaan aan elke 18-jarige schenkt, met terugwerkende kracht aan studenten uit de leenstelselgeneratie geven. Daarmee teert de partij meteen flink in op de miljarden die naar het onderwijs zouden moeten gaan.

Smeken om een miljard extra

Waar het basis- en voortgezet onderwijs zich kunnen koesteren in een warme belangstelling van de partijen, komen het hoger onderwijs en de wetenschap er een tikje bekaaid vanaf. En dat terwijl de sector al jaren smeekt om minstens een miljard extra om het onderwijs en onderzoek op peil te houden. Want terwijl de studentenaantallen de afgelopen jaren explosief stegen, bleef het geld achter. Resultaat: overwerkte docenten en studenten die niet de aandacht krijgen die ze verdienen.

Lees ook:Slechts driekwart haalt minimale niveau schrijfvaardigheid

Krap twee weken voor de verkiezingen krijgt het hoger onderwijs gelijk: in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed PricewaterhouseCoopers onderzoek. Het adviesbureau concludeerde in een rapport dat vorige week verscheen dat inderdaad jaarlijks 1,1 miljard extra nodig is voor onderwijs en onderzoek aan hogescholen, het mbo en vooral voor universiteiten.

Maar in de verkiezingsprogramma’s van de partijen heeft dit geen prioriteit. Alleen D66, dat zich in de aanloop naar 17 maart nadrukkelijk als dé onderwijspartij manifesteert, wil fors investeren (1 miljard, volgens de doorrekening van het CPB) in fundamenteel onderzoek en het verlagen van de werkdruk in het hoger onderwijs. Van de VVD hoeft dit niet zo nodig. Sterker nog, de partij wil twee miljoen bezuinigen op het hoger onderwijs. De sector moet beter samenwerken, vindt de VVD, en het aantal opleidingen verminderen.

Protest De ‘leenstelselgeneratie’ baalt van schulden Woensdag demonstreerden studenten in Nijmegen tegen het leenstelsel voor studiefinanciering. Het is het tweede protest in een reeks demonstraties in verschillende studentensteden, georganiseerd door de Landelijke Studentenvakbond en jongerenvakbond FNV Young & United. De meeste politieke partijen willen dat de basisbeurs terugkomt. Volgens recente cijfers van het CBS lenen studenten gemiddeld 700 euro per maand. Partijen verschillen qua standpunten over het lot van de leenstelselgeneratie – de groep studenten en afgestudeerden die niet alle vier de studiejaren een basisbeurs kregen, het zijn er ruim 750.000. „Wij pleiten ervoor dat het kabinet ook genoeg geld uittrekt voor compensatie van de volledige basisbeurs, voor alle studenten die ooit onder het leenstelsel vielen”, zegt Lyle Muns, voorzitter van de studentenvakbond. Dinsdag kwamen zo’n 150 studenten bij elkaar om te demonstreren in Groningen, woensdag deden 300 studenten mee aan het protest in Nijmegen, door vooraf bordjes te maken met daarop hun naam en studieschuld. Student en medeorganisator van het protest Kayleigh Hofstede (20) denkt wel drie keer na voor ze iets onderneemt waardoor haar studie langer duurt. Een stage in het Midden-Oosten lijkt haar fantastisch, maar een extra studiejaar kost al gauw een paar duizend euro. Ze heeft 35 jaar de tijd om 16.000 euro terug te betalen, toch hoopt ze ergens voor haar 55ste schuldenvrij te zijn. Een andere zorg onder studenten: kun je wel een hypotheek afsluiten met een hoge studieschuld? Voor veel starters is de studieschuld een groot obstakel om een huis te kunnen kopen. Zo kwam een starter op de woningmarkt die studeerde aan de TU Delft in de knel. Door een studieschuld van 50.000 euro kon ze, ondanks haar bovenmodale salaris van 3.000 per maand bruto, geen hypotheek afsluiten. Ze wil niet met haar naam in NRC, omdat ze die schuld verzweeg voor de hypotheekadviseur. „Ik riep tijdens mijn studententijd al dat ik het zou gaan verzwijgen. Ik wist dat de schuld niet geregistreerd stond bij Stichting BKR, maar toen ik ging googlen stond overal dat zwijgen fraude is, en dus strafbaar.” Na een grove rekensom – het dubbele van je studieschuld mag je van de hypotheeksom aftrekken – bleek dat ze geen hypotheek kon afsluiten. Van oud-medestudenten, „zonder rijke ouders”, hoorde ze dat je niet verplicht bent om bewijsstukken aan te leveren, ook niet als de hypotheekadviseur daarom vraagt. Dus besloot ze de studieschuld te verzwijgen. Volgens Vereniging Eigen Huis is het „zeer onverstandig” om schuld te verzwijgen, omdat het bij een echtscheiding of baanverlies boven tafel kan komen tijdens onderzoek naar een schadeclaim voor de Nationale Hypotheek Garantie. De student ligt er niet wakker van dat ze in een doemscenario geen aanspraak maakt op die verzekering. Wel vond ze het „een stressvolle beslissing”, vooral om daadwerkelijk ‘nee’ te zeggen toen de hypotheekadviseur vroeg of ze een studieschuld heeft. „Ik snap echt wel dat je studenten grotendeels zelf verantwoordelijk wil maken voor hun financiële situatie, maar die basisbeurs van een paar honderd euro miste ik gewoon tijdens mijn studententijd.”

Politieke partijen over onderwijs en onderzoek De VVD mikt op ‘excellente scholen’ en ‘excellente leraren’: zij krijgen er geld bij. Er gaat geld af in het hoger onderwijs: de halvering van het collegegeld in het eerste jaar moet worden afgeschaft en er moeten minder opleidingen komen. Meer en beter samenwerken is het devies. De PVV wil terug naar ‘de kern van het onderwijs’: weg met de ‘linkse indoctrinatie’ en onderwijsvernieuwingen. Op naar ‘ouderwets onderwijs: taal en rekenen centraal. D66 pleit voor een ‘rijke schooldag’ waar kinderen niet alleen les krijgen, maar ook een ‘warme lunch’, sport en huiswerkbegeleiding. Als het aan de PvdA ligt, komt er een Rijksacademie voor leraren en betaalt het rijk de opleiding tot leraar. Het CDA wil een ‘onderwijsbreed leesoffensief,’ ‘eerherstel voor het gezag en meer respect voor leraren en docenten’. Raadpleeg de NRC Stemhulp online op nrc.nl/stemhulp