De strijd om de tv-kijker én de extra miljoenen in het Europese topvoetbal

Achter de coulissen van de Champions League ging het de afgelopen jaren steeds vaker over die ongewenste trend op de internationale velden: dead matches. Niet de duels zoals die van woensdagavond, tussen PSG en FC Barcelona, maar van die wedstrijden die op voorhand al beslist lijken te zijn.

Met oog op de aantrekkelijkheid van hun product maken voetbalfunctionarissen zich er zorgen om. Mannen als Andrea Agnelli, een even bekende als beruchte voetbalvisionair, die er deze week nog maar eens aan refereerde in zijn openingsspeech van het jaarlijkse congres van de ECA, het orgaan van de grotere clubs van Europa. „Er zijn te veel wedstrijden die niet in balans zijn, zowel internationaal als nationaal”, zei de Italiaan.

De voorzitter van Juventus, telg uit de Fiat-dynastie en voormalig Oxford-student, vertelde dat er steeds minder wedstrijden voor een breder publiek interessant zijn, met als gevolg dat kijkers kunnen afhaken. Wie zat er bijvoorbeeld nog te wachten op Barcelona-Juventus in de laatste ronde van de groepsfase, toen beide clubs allang geplaatst waren?

Puttend uit nieuw onderzoek onder voetbalfans in zeven landen, waaronder Nederland, wist Agnelli te vertellen dat veertig procent van de generatie tussen 16 en 24 jaar zelfs helemaal geen belangstelling voor voetbal heeft. Live voetbal kijken vanaf de bank? Dertig procent van de ondervraagde jeugd vindt het maar ouderwets. Als tieners al kijken, dan met een iPad erbij. Ze zijn best in voetbal geïnteresseerd, maar eerder in voetbalcontent op TikTok, of in de Insta-posts van Virgil van Dijk.

Dit alles wetende kunnen clubs er volgens Agnelli niet meer vanuit gaan dat fans als vanzelf voor de tv gaan zitten. „We moeten hen de best mogelijke competitie aanbieden, anders raken we ze kwijt.”

En dat gaat in zijn ogen gebeuren, nu de Champions League vanaf 2024 op de schop gaat. In het nieuwe format, dat 80 procent meer wedstrijden oplevert, gaat vooral de eerste ronde er anders uitzien. In plaats van met acht poules van vier teams spelen 36 clubs een competitie, waarin ze elk tien duels spelen tegen tien verschillende clubs, van verschillende sterkte. Gunstig loten is er niet bij: alle clubs treffen gegarandeerd zware en relatief minder zware opponenten. Ajax kan daarin bijvoorbeeld niet Chelsea én Juventus én Real Madrid en FC Barcelona treffen. Het is eerder of-of.

Twee miljard euro extra

De voorstanders denken dat dit systeem attractiever en daarmee ook waardevoller wordt. Grote clashes die je normaal pas ziet vanaf de knock-outfase, zoals Real Madrid-Bayern München, staan nu al vanaf het begin op het programma en doen er dan ook daadwerkelijk toe. Hoe meer van dit soort duels, des te waardevoller de tv-rechten.

Dat de opkomst van streamingdiensten kijkers en daarmee marktwaarde van de Champions League afsnoept, is een misverstand, klinkt het in Zwitserland. Doordat Amazon, Apple en Disney wedijveren om exclusieve (live-)content, zullen de tv-rechten van het toernooi alleen maar meer waard worden.

Kortom, in de nabije toekomst zorgt de Champions League voor méér wedstrijden, méér spanning, méér deelnemers en méér geld. Win-win voor alle partijen?

Lees ook: Nieuwe opzet Champions League is een idee van Ajax: ‘Het geld wordt in Europese duels verdiend’

Toch niet. Achter de schermen woeden nog fikse discussies over met name de geldverdeling in het toernooi. Tussen organisator UEFA en de ECA (lees: de rijke clubs) en tussen de rijke clubs en de minder vermogende clubs.

Feit is dat alle partijen van de Champions League profiteren. Het toernooi is de voornaamste bron in het ecosysteem van de voetbalwereld, van waaruit geldstromen via premie- en solidariteitsgelden richting de clubs stromen – van grote bolwerken in Madrid tot kleine clubjes op de Faeröer. Nu is de vraag: wie heeft het meeste recht op de toenemende inkomsten?

Publiekstrekkers

Bij de ECA vinden ze dat zij dat zijn, de rijkste en beste clubs van het continent. Zij zijn immers de publiekstrekkers. Bovendien lijden zij ook de grootste verliezen in coronatijd, zeggen zij. Dus de twee miljard extra omzet, moet bovenal hen toekomen.

Sterker nog: de grootste clubs vinden ook dat zij het toernooi het beste kunnen vermarkten. Zij denken dat zij nog meer geld uit de markt kunnen halen dan de marketeers van de UEFA nu doen. De UEFA is waakzaam voor die machtsgreep. In Zwitserland willen ze voorkomen dat grote clubs eigenhandig het geld gaan verdelen. Wanneer grote clubs nog meer miljoenen binnen harken, is het gedaan met de spanning in nationale competities.

Hoe Ajax hierin staat? Algemeen directeur Edwin van der Sar is immers bestuurslid van de ECA, de club van Agnelli. Kiest de club de kant van de grote jongens, of wil het blijven waken voor een te scheve verdeling van het geld? Van der Sar kent de plek van zijn club als geen ander: te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken. Hoe meer hij zich zou opwerpen voor de plannen van Agnelli, des te meer hij bijdraagt aan de kloof tussen grote en kleinere clubs – óók in de Eredivisie.

Om die reden zijn ze bij Ajax van mening dat de UEFA de geldstromen kan blijven beheren. Meer geld naar de Europa League? Prima, vinden ze in Amsterdam. Dat komt clubs als AZ en Feyenoord weer ten goede, en dus het niveau in de Eredivisie. Waar ook Ajax weer baat bij heeft.

Niet iedereen tevreden

Alle clubs die niét op regelmatige basis Europees voetbal spelen, worden vertegenwoordigd door de European Leagues, dat de UEFA en ECA op de huid zit zoals oppositieleden regeringsleiders controleren. Woensdag belegde het orgaan een digitaal congres over dit thema, waarbij circa een derde van de profclubs op het continent werd geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het nieuwe toernooiformat.

Voorzitter Lars Christer Olsson benadrukte dat de betrekkingen met de UEFA waren verbeterd. Dat er meer transparantie is, waarbij hij leek te suggereren dat er minder spelletjes achter zijn rug om werden gespeeld, zoals in het verleden bij de geheime plannen rond een Super League.

Ook Theodore Theodoridis, UEFA’s secretaris-generaal, was te gast. „We moeten nieuwe generaties aan ons gaan binden”, zei hij vanachter een beeldscherm. „Zeker de groepsduels hebben aan interesse ingeboet.” De Griek beloofde een Champions League met toegang voor elke lidstaat, maar zei ook dat UEFA „niet iedereen tevreden zal kunnen houden”.

Theodoridis benadrukte nog maar eens dat het uitvoerend comité van de UEFA in twee fases over het nieuwe format zal stemmen. Eerst wordt het concept op zichzelf afgehamerd. Pas later worden de commerciële en financiële details ingevuld.

Een slecht idee, vinden ze bij Feyenoord. In de call benadrukte clubjurist Joris van Benthem dat er bij de eerste stemming al duidelijkheid moet zijn hoe het toernooi er precies uitziet. Is dat niet zo, dan weten de leden van UEFA’s uitvoerend comité in feite nog niet waar ze precies op stemmen. Want wie zegt dat de grote clubs niet alsnog de macht grijpen, wanneer het format eenmaal is afgehamerd?