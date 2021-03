De lekke bandoneon van Ástor Piazzolla

‘Ga zitten en speel wat voor me, jongen”, zei Ástor Piazzolla, die vandaag 100 zou zijn geworden, tegen Carel Kraayenhof. Het was 1987, een Amsterdamse hotelkamer. Tijdens het concert in Eindhoven de avond ervoor had Kraayenhof gezien dat Piazzolla’s bandoneon lekte en hem via via zijn eigen instrument aangeboden – de bandoneon was een zeldzaamheid in Europa.

Kraayenhof: „Ik kwam net terug van mijn eerste reis naar Argentinië en Uruguay en had alle gêne afgeworpen – iedereen die drie gitaarakkoorden beheerste, zong en speelde daar. Op een rommelmarkt in Montevideo had ik bovendien een oud arrangement gevonden van de tango ‘La última curda’ van Troilo, bij wie Piazzolla in het orkest heeft gespeeld.” Dus hij ging zitten en speelde.

Piazzolla’s ogen stonden op steeltjes: „Hoe kom je daaraan? Dat arrangement hebben we zelfs in Buenos Aires niet meer!” Na Kraayenhofs uitleg zei Piazzolla: „Je bent knettergek. Ik ga je uitnodigen.” Een half jaar na het voorval zei Kraayenhofs huisgenoot dat er ene Piazzolla aan de telefoon was: „Carèl! Venga a Paris! Ik heb drie maanden werk voor je!” En zo belandde Kraayenhof in de oeruitvoering van Piazzolla’s ‘tangomusical’ Tango apasionado.

Uit de kroeg

Ook violiste Isabelle van Keulen raakte al jong verslingerd aan Piazzolla, via lp’s die ze kreeg van haar moeder: „Het was niet per se de tango die me greep, maar echt Piazzolla, de tango nuevo. Hij heeft de tango uit de kroeg gehaald en op het podium gezet, bij hem is het kunst geworden.”

Van Keulen heeft een internationale reputatie in klassiek repertoire, maar sinds tien jaar legt ze zich met haar Isabelle van Keulen Ensemble ook toe op tango. Ze maakte inmiddels drie goed ontvangen cd’s, die ter gelegenheid van Piazzolla’s verjaardag zijn verzameld in een box.

„Het ensemble draagt dan wel mijn naam, maar Christian Gerber is de spil: de bandoneon is het hart van de tango. Je mag het instrument absoluut niet vergelijken met een accordeon, dan wordt hij boos. Het timbre is heel bijzonder en het mengt prachtig met viool”, zegt Van Keulen.

Gerber studeerde in Argentinië. Pianiste Ulrike Payer had een Argentijnse partner die vaak met Piazzolla had gespeeld – zulke directe links naar de bron lijken bij Piazzolla nog belangrijker dan bij ‘gewone’ gecomponeerde muziek.

Dat vindt ook Kraayenhof. Hij juicht het toe dat Piazzolla veel gespeeld wordt, maar hij noemt zichzelf wel „een enorme tangopurist”: „Vergelijk het met de blues. Je moet de taal spreken en naar Chicago en New Orleans gaan om de soul van de muziek te leren kennen. Met tango idem dito: je moet je onderdompelen in de cultuur. Ik heb mazzel gehad, toen ik begon kreeg ik meteen toegang tot die wereld.”

Kraayenhof werd op slag beroemd toen hij op 2 februari 2002 Piazzolla’s ‘Adiós Nonino’ speelde tijdens het huwelijk van Máxima Zorreguieta met toenmalig kroonprins Willem-Alexander. „Dat was de grootste verspreiding van Piazzolla ooit: wereldwijd hebben er ruim 55 miljoen mensen naar gekeken”, zegt Kraayenhof. De soundtrack van ‘de traan’ werd drievoudig platina en Kraayenhof ontving een Argentijnse overheidsonderscheiding als ambassadeur van de tango. „Argentijnen zeggen dat ze niet kunnen horen dat ik geen Argentijn ben. Maar als ik mijn eigen spel terugluister klinkt het toch anders dan Piazzolla. Ik weet wat ik mis.”

Violiste Merel Vercammen, die klassiek repertoire speelt én improviseert, kwam voor haar nieuwe cd met pianiste Dina Ivanova via een andere weg uit bij Piazzolla: zijn lerares. Op The Boulanger legacy, dat in april verschijnt, staan leerlingen van de legendarische pedagoge Nadia Boulanger centraal: Leonard Bernstein, Grazyna Bacewicz én Piazzolla. ‘Le grand tango’ verscheen vorige week als single.

De ware Piazzolla

Volgens de overlevering riep Boulanger na het horen van Piazzolla’s tango’s dat hij „de ware Piazzolla” niet langer mocht verstoppen achter technisch compositorisch vernuft. „Dat is het mooie van Boulanger, al haar studenten zijn totaal verschillend, ze dwong hen de beste versie van zichzelf te worden”, zegt Vercammen.

Ze speelde al vaker muziek van Piazzolla, maar voor ‘Le grand tango’ nam Vercammen les bij bandoneonist Leo Vervelde, die samen met Kraayenhof het Sexteto Canyengue oprichtte, waarmee ze nog met tangopianist Osvaldo Pugliese hebben gespeeld. Vercammen: „In overleg met Leo heb ik geprobeerd de bandoneon te imiteren. Ritme en timing zijn heel anders, je kunt veel vrijer articuleren. Tangoviolisten raken de snaren ook met het ijzer op de slof – dat zou een klassiek violist nóóit doen.”

Ástor Piazzolla (1921-1992)

Ástor Piazzolla werd geboren in Mar del Plata, maar groeide op in New York. Hij was een straatjongen, zat in gangs. In tango, de sentimentele muziek van zijn vader, was hij niet geïnteresseerd, hij speelde mondharmonica en was gek van jazz. Op een dag kwam uit een raam ‘de mooiste muziek die hij ooit gehoord had’: Bach. De buurman bleek een Hongaarse pianist die nog bij Rachmaninov had gestudeerd. Piazzolla leerde Bach spelen op de notoir moeilijke bandoneon: „Als je dat kan ben je echt een held”, aldus Kraayenhof. Op zijn zestiende keerde Piazzolla terug naar Argentinië, aan de vooravond van de gouden tijd van de tango. Hij speelde in het orkest van de grote Aníbal Troilo en maakte daarnaast eigen arrangementen. Kraayenhof: „Piazzolla sprak beter Engels dan Spaans en was geïnteresseerd in alle muziek, jazz en klassiek, hij verwerkte het allemaal in zijn arrangementen. Het leverde hem weinig fans op, ze vonden zijn muziek te moeilijk om op te dansen.” Piazzolla studeerde bij de Argentijnse componist Alberto Ginastera, won een prijs en bedong dat hij in Parijs bij de beroemde pedagoog Nadia Boulanger in de leer mocht. Zij was onder de indruk van zijn techniek, maar miste de ziel – tot hij een van zijn tango’s voorspeelde: „Dit is de ware Piazzolla, die mag u nooit verlaten”, zou ze hebben gezegd. Het was de geboorte van de tango nuevo, Piazzolla’s unieke mix van tango, jazz en klassieke muziek. „Piazzolla vermoordt de tango”, oordeelde de ‘tangotaliban’, zoals Kraayenhof het strenge toenmalige Argentijnse establishment noemt. Maar inmiddels is hij ook in zijn geboorteland omarmd als een unieke componist.

