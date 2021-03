Champions league: Liverpool en Paris Saint-Germain door

Barcelona heeft in Frankrijk geen mirakel kunnen verrichten. De ploeg van trainer Ronald Koeman deed er in de return tegen Paris Saint-Germain alles aan om de eerder in Camp Nou opgelopen schade (1-4) te repareren. De Spaanse club bleef echter ondanks legio kansen steken op 1-1 en is daardoor uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.

Kylian Mbappé, de man die drie weken geleden in Barcelona drie keer scoorde, opende de score na een half uur uit een strafschop. Lionel Messi zorgde kort daarna met een daverende knal voor 1-1 en miste op slag van rust een strafschop. Doelman Keylor Navas redde met zijn been waarna de bal op de lat afketste.

Liverpool

Na een desastreuze serie nederlagen in de Premier League heeft Liverpool in de Champions League wel gewonnen. De formatie van coach Jürgen Klopp bereikte de kwartfinale door Leipzig te verslaan. In de ‘thuiswedstrijd’ in uitwijkplaats Boedapest werd de nummer 2 van Duitsland met 2-0 teruggewezen.

Liverpool controleerde het tweede duel grotendeels, maar miste aanvankelijk legio kansen. Pas in het tweede deel van de tweede helft sloegen Mohamed Salah en Sadio Mané alsnog toe voor de club die het toernooi in 2019 won. Het eerste duel, vanwege de coronamaatregelen ook al in de Hongaarse hoofdstad, had de Engelse kampioen eveneens met 2-0 gewonnen. Ook toen scoorden Salah en Mané.

(ANP)