Britse agent opgepakt in vermissingszaak van jonge vrouw

De Londense politie heeft een agent opgepakt in het onderzoek naar de verdwijning van de 33-jarge Sarah Everard. De vrouw uit Londen is sinds een week vermist en de zaak heeft veel aandacht gekregen in het Verenigd Koninkrijk. De man is dinsdag gearresteerd in de Londense wijk Kent. Het is niet bekend waar hij precies van wordt verdacht en of hij Everard kende. Op dezelfde locatie is ook een vrouw gearresteerd die verdacht wordt van betrokkenheid.

Everard is woensdagavond 3 maart voor het laatst gezien toen ze naar huis liep. Het is niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk thuis is gearriveerd, maar sindsdien is er niks meer van haar vernomen. Volgens haar familie is dat ongebruikelijk. Ook de politie maakt zich zorgen om haar welzijn en neemt de zaak hoog op. De arrestatie van de agent is volgens de politie een „serieuze en zorgwekkende ontwikkeling”. Op de avond van de verdwijning was hij niet in functie.

Agenten hebben bij 750 huizen, die langs de route staan die de vrouw waarschijnlijk zou lopen, aangeklopt om meer informatie te krijgen. Er zijn zeker 120 telefoontjes bij de politie binnengekomen van mensen die meer denken te weten over de vermissing. Volgens The Guardian heeft de politie speurhonden ingezet en hebben duikers gezocht in een vijver in de buurt. De politie houdt alle opties open en vraagt nog steeds om informatie te delen. Woensdag roept de Londense politie mensen op om te kijken of Everard te zien is op dashcambeelden of beveiligingscamera’s.