Brede coalitie spreekt zich uit tegen verzwakking van beveiliging chatberichten

Een breed gezelschap van maatschappelijke organisaties, bedrijven en experts spreekt zich woensdag in een verklaring uit tegen de plannen voor het verzwakken van beveiliging van chatberichten waaraan binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gewerkt. Hun pleidooi bestaat uit slechts één zin: „Wij roepen het volgende kabinet op de ontwikkeling, de beschikbaarheid en de toepassing van alle vormen van encryptie te stimuleren”. Bits of Freedom, Apple, Facebook, Google, Microsoft, KPN, de Consumentenbond en Amnesty International zijn een aantal van de organisaties die de oproep hebben ondertekend.

Diensten als WhatsApp en Facebook Messenger maken gebruik van zogeheten end-to-end-encryptie, waarbij alleen de verzender en de ontvanger de berichten kunnen lezen die via deze platforms worden verstuurd. Met name de inlichtingendiensten AIVD en MIVD en de politie dringen aan op een optie om deze versleutelde berichten toch te kunnen lezen. Volgens hen zorgt de encryptie ervoor dat opsporingsdiensten berichten van verdachten niet kunnen lezen en komt de nationale veiligheid zo in gevaar.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt daarom nog steeds aan plannen om de versleuteling van berichten die verzonden worden via chatapps te omzeilen, zo werd vorige week bekend. Telefoon- en internetproviders zijn al langer verplicht hun diensten aftapbaar te maken voor opsporingsdiensten. In mei vorig jaar kondigde demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) aan te willen onderzoeken of deze verplichting ook in te stellen is voor chatdiensten om zo de encryptie van digitale berichten te verzwakken. Begin december werd bekend dat het kabinet onvoldoende politieke steun had voor het plan en dat het onderzoek niet tot een wetsvoorstel zou leiden.

Volgens Rejo Zenger van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is verzwakking van de versleuteling van chatberichten onwenselijk omdat het goedwillende burgers het recht ontneemt op veilige communicatie. „Als bijvoorbeeld WhatsApp een achterdeur in hun dienst inbouwt zodat opsporingsdiensten berichten van criminelen kunnen lezen, zijn kwaadwillenden natuurlijk de eersten die zo’n functie kraken en misbruiken.” Zenger verwijst daarbij naar het nieuws van afgelopen dinsdag, dat de politie een criminele berichtendienst heeft gehackt en opgerold. „Criminelen weten de wet toch wel te omzeilen, daar hoeven gewone burgers niet de dupe van te worden.”

