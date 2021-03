Berichtenservice ontkent hack door Nederlandse en Belgische politie

Sky ECC, de berichtendienst die door de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten zou zijn gehackt, ontkent dat er ingebroken is op de systemen. In een bericht dat woensdag op de site staat schrijft het bedrijf dat de politie een gekopieerde versie van de chat-app heeft gekraakt.

De berichtenservice van de Canadese onderneming is alleen te gebruiken door een telefoon te kopen waarop de app geïnstalleerd staat en vervolgens te betalen voor een abonnement. De app wordt aangeprezen als onkraakbaar. Het bedrijf stelt dat de door de autoriteiten gehackte app „een nep-phishingapplicatie met de valse merknaam Sky ECC” is. Die zou door gebruikers via „ongeautoriseerde kanalen” zijn gekocht. „Beveiligingsfuncties van geautoriseerde Sky ECC-telefoons” zouden in de nep-app zijn uitgeschakeld.

De Nederlandse politie maakte dinsdag bekend dat door een hack de gegevens van 11.000 voornamelijk criminele gebruikers bekend waren geworden bij de opsporingsdiensten. Naar aanleiding van informatie die hierdoor werd verkregen werden dinsdagochtend bij een reeks politieacties in Nederland 75 doorzoekingen gedaan in woningen en kantoren. Hierbij zijn dertig mensen aangehouden. In België werden diezelfde dag ruim 200 huiszoekingen gedaan en zijn 48 personen opgepakt. In de haven van Antwerpen zouden dankzij de gekraakte berichten bovendien duizenden kilo’s cocaïne zijn onderschept.

Het OM wil niet op het bericht van Sky ECC reageren, maar zegt wel een server van het bedrijf in beslag te hebben genomen. „De informatie die we gevonden hebben en de daarop volgende aanhoudingen spreken voor zich”, zegt een woordvoerder.

