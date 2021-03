De documentaire Allen v. Farrow is botte propaganda

Hoe vaak kun je de zaak Woody Allen (86) versus Mia Farrow (77) opwarmen voor het prakje oneetbaar wordt? De uiterste houdbaarheid was wat mij betreft al bereikt toen Woody Allen vorig jaar zijn nieuwe pariastatus van zich afschreef in zijn autobiografie Apropos of Nothing. Maar een reactie uit het kamp-Farrow kon niet uitblijven, dus ziehier: HBO’s vierdelige miniserie Allen v. Farrow, een eenzijdig exposé zonder nieuws of ‘smoking gun’, dat de al bekende feiten vilein verdraait of weglaat.

Het kamp-Farrow is sinds 2014 in de aanval onder een capabel nieuw hoofd public relations: Woody Allens – of Frank Sinatra’s – hyperintelligente zoon Satchel, later herdoopt tot Ronan Farrow. Aanleiding was toen de heropleving van Woody Allens carrière met de films Midnight in Paris en Blue Jasmine. Het offensief kreeg vleugels met de val van filmtycoon en serieverkrachter Harvey Weinstein, waarin Ronan een sleutelrol speelde. Sinds #metoo is Woody Allen in de VS een halve paria.

Een groot onrecht; de enige verdienste van HBO-documentaire Allen v. Farrow is dat hij de louche methodes van het kamp Farrow zo fraai illustreert. Allen spreekt van een „hatchet job”, karaktermoord. Alleen loyale kinderen en vrienden van Farrow komen aan het woord, alsmede bekende mediarelaties bij Vanity Fair en The New York Times. Woody Allen kreeg naar eigen zeggen enkele dagen tijd voor een reactie, maar zag daar wijselijk vanaf. Strofen die hij uit Apropos of nothing voorleest, dienen nu als een absurde imitatie van hoor en wederhoor.

Negen kinderen

Even samenvatten nog? Woody Allen en actrice Mia Farrow hadden vanaf 1980 een latrelatie, waarbij zij met haar toen negen kinderen aan gene zijde van Central Park woonde. In die tijd acteerde ze in dertien Woody Allen-films. Met name met Moses, Dylan en Ronan had de 56-jarige Allen een vaderband en gedeelde voogdij toen Mia Farrow begin 1992 een stapeltje pornografische polaroids van haar rebelse 21-jarige pleegdochter Soon-Yi Previn in zijn appartement aantrof. Zeven maanden later, op 4 augustus 1992, zou Allen op kinderbezoek in Farrows zomerhuis Hollow Frog te Bridgewater, Connecticut vliegensvlug een vinger in de vagina van zijn toen zevenjarige dochter Dylan hebben gestoken.

Het gezaghebbende Yale New Haven Child Sexual Abuse Clinic concludeerde na negen gesprekken dat Dylan niet seksueel was misbruikt en moeite had fantasie en realiteit te scheiden; daarvoor was ze al in therapie. Haar verhaal had een „ingestudeerde kwaliteit” en de vraag was of ze het zelf had verzonnen onder druk van een ongezonde gezinsomgeving of was gedrild door haar moeder. Ook de New Yorkse kinderbescherming sprak Woody Allen vrij van misbruik. Toch gunde rechter Elliot Wilk Farrow ongedeelde voogdij over al haar kinderen omdat hij Allens relatie met Soon-Yi ongepast achtte. De opgeluchte Farrow vernoemde een nieuw adoptiekind naar hem.

Wat doet Allen v. Farrow met die rapporten? De vernietigende conclusies verzwijgen, vage samenzweringen suggereren en veel ‘horen zeggen’: iemand hoorde van iemand anders dat een onderzoeker eigenlijk vond dat Woody Allen schuldig was. Dat is het niveau. Ook doet men alsof de kliniek Woody Allens triomfantelijke persconferentie organiseerde over het rapport dat hem vrijpleitte, en prijst men Mia Farrow over haar discrete zwijgen indertijd. Alsof Farrow er belang bij had zich door de pers te laten ondervragen of ze dochter Dylan al dan niet had gecoacht.

Trillende lip

Dit is het soort film dat een incident waarbij Woody Allen geschrokken het handje van Dylan wegslaat als ze in zijn kruis grijpt, als bewijs van zijn seksueel misbruik interpreteert. Want: ‘welk zevenjarig meisje doet zoiets?’ Ja zeg. Maar hoe omineus muziek ook aanzwelt of hoe virtuoos Mia Farrow haar onderlip ook laat trillen, de feiten blijven wat ze zijn. Allen v. Farrow verklaart niet waarom twee teams specialisten wier levenswerk het is kinderen tegen seksueel misbruik te beschermen een wereldberoemd roofdier opeens vrijpleiten. Ook Dylans ontroerende interviews voegen daar niets aan toe. Als deze affaire haar knakte, is dat dan Allens of Farrows schuld? Helder is dat haar vage herinneringen inmiddels zijn uitgehard tot een gedetailleerd verhaal, met Allen die zijn eigen zevenjarige dochter beloftes over een loopbaan als actrice en een liefdesvakantie in Parijs in het oor lispelt.

Het meest schaamteloos is Allen v. Farrow in wat het weglaat. Het belooft meer dan de top van de ijsberg, maar verstopt alles wat niet in de kraam te pas komt juist onder de waterspiegel. Zo meldt Mia Farrow terloops dat de kinderarts die de ‘verwarde’ Dylan als eerste zag, gracieus toestond dat ze een dag later mocht terugkomen. Verzwegen wordt dat die kinderarts getuigde dat Dylan bij de vraag „waar raakte papa je aan?” eerst op haar schouder wees en de volgende dag pas op haar kruis. Aanklager Frank Maco herhaalt dat hij een strafzaak tegen Allen had, maar daar in Dylans belang van afzag. Verzwegen wordt dat Maco om diezelfde bewering officieel berispt is.

De grote scoop is een videotape die Farrow indertijd van Dylan opnam. De makers weten dat die tape in een kwade reuk staat: kindermeisje Monica Thompson – ook haar wordt niks gevraagd – getuigde dat Farrow twee of drie dagen aan de opnames werkte. Je ziet een afwezige Dylan naakt, gekleed en in meerdere kamers praten: dat riekt naar coaching. Op zijn minst had Allen v. Farrow de hele tape moeten tonen, wat we zien is een schaars fragment, doorsneden met ‘experts’ die Farrows delicate vraagstelling prijzen en Dylans naturelle optreden.

Hersenspoeling

De kwalijkste omissie is het weglaten van Moses Farrows relaas, de zoon die in 2014 deserteerde naar het kamp-Allen. Hij zegt dat Farrow haar kinderen routineus hersenspoelde en laat van het rozige, harmonieuze grootgezin van Allen v. Farrow weinig heel. Moses kijkt terug op een wrokkige, labiele en angstaanjagende moeder die haar kinderen mishandelde en biologische kinderen stelselmatig voortrok boven adoptiekinderen, met Soon-Yi als zwart schaap en Ronan als oogappel die tot zijn puberteit in mama’s bed sliep. Van Farrows veertien kinderen stierven er volgens Moses twee door zelfmoord (Tam en Thaddeus) en één door aids na een langdurige drugsverslaving (Lark). Ook daarover niets in Allen v. Farrow.

De documentaire werpt terecht een weinig flatteus licht op Allens levenslange fixatie op relaties tussen (veel) oudere mannen en jonge vrouwen: hij gaf zelf een affaire met een 17-jarige toe in de vrijblijvende jaren zeventig. Maar dat is iets heel anders dan seksueel misbruik van een zevenjarige: rond Allen was er verder nooit een hint van pedofilie.

Het filmersduo Kirby Dick en Amy Ziering staat al langer bekend als activistisch. Hier gaat elke pretentie van journalistieke objectiviteit overboord en resteert botte propaganda.

Documentaire

Allen v. Farrow. Regie: Kirby Dick, Amy Ziering. Vanaf 15/3 op HBO, vierdelige miniserie. ●●●●●