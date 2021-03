#30 Haagse Zaken telt af: nog 5 dagen

In Haagse Zaken telt af leven we toe naar de verkiezingen op 15,16 en 17 maart. Vanaf de grote vergadertafel op de Haagse redactie zijn we elke dag even bij je en bespreken we het laatste campagnenieuws met onze Haagse verslaggevers.

In deze aflevering hoor je Pim van den Dool over het coronadebat dat een week voor de verkiezingen toch geen echt verkiezingsdebat werd, Folkert Jensma over de rechtsstatelijkheid van partijen (spoiler: zeven van de veertien onderzochte partijen hebben ‘on-rechtsstatelijke plannen) en Lamyae Aharouay over het momentum van Sigrid Kaag, terwijl Wopke Hoekstra juist hapert. De presentatie is vandaag in handen van Floor Boon.

Stuur je vragen voor de Q&A in een voice-memo via whatsapp naar 06 84 82 70 31, op zijn laatst op donderdag 11 maart.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk en Henk Ruigrok van der Werven.

Techniek door KJAmedia.

@ffeboon // @pimvandendool // @LamyaeA // @folkertjensma