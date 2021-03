Zeeuwse miljonairsbroers Salar en Sasan A. opgepakt

De politie heeft dinsdagochtend twee Zeeuwse ondernemers opgepakt in het kader van een fraudeonderzoek. Bronnen rond het onderzoek melden dat het gaat om de miljonairsbroers Salar en Sasan A. Ze worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte.

De politie doorzoekt in het hotel De Elderschans in Aardenburg, en een kasteel in dezelfde plaats. Het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, waarbij politie en justitie worden ondersteund door specialisten van de FIOD. In totaal zijn er vijftig mensen bij de actie betrokken.

Salar A. is een flamboyante ondernemer. Hij had een prominente rol in realityseries als Waar Doen Zet Het Van (EO), Steenrijk, Straatarm (SBS 6) en het Vlaamse The Sky is The Limit. Daarin vertelde hij hoe hij als Iraanse vluchteling in 1995 met niks naar Nederland was gekomen. Nog tijdens zijn studie accountancy opende A. zijn eerste zaak, een telecomwinkel. Daarna volgden een eigen restaurant, computerzaak en Hotel de Elderschans in Aardenburg. Het bracht hem naar eigen zeggen een vermogen van „minstens 20 miljoen euro”. Hij was de afgelopen jaren ook topman van beursfonds Lavide. Daar vertrok hij nadat bleek dat hij het geld van investeerders had gebruikt voor oneigenlijke doelen.

Broer Sasan A.

De zakelijke activiteiten ontplooit Salar A. veelvuldig samen met zijn jongere broer Sasan. Toch is het voornamelijk Salar die de schijnwerpers op zich gericht weet. Hij poseert graag met zijn dure sportauto’s, en weet precies hoe hij in de media terechtkomt.

Zijn meest in het oog springende aankoop is de Belgische amateurclub Patro Eisden. Hij kwam in het Vlaamse Maasmechelen terecht toen hij in Nederland tevergeefs had geprobeerd een voetbalclub over te nemen. NRC onthulde twee jaar geleden waarom dat zo was: de KNVB waarschuwde NAC, Roda JC en FC Dordrecht voor de mogelijke koper. De voetbalbond had via het openbaar bestuur een tip gekregen dat er vraagtekens waren over de herkomst van het geld van A. De Iraanse miljonair ontkende destijds tegenover NRC dat hij zijn fortuin oneigenlijk zou hebben verdiend.

De politie wil alleen bevestigen dat er twee mannen zijn opgepakt in Aardenburg. „We zijn bezig met een fraudeonderzoek in Zeeuwse Aardenburg”, zegt een woordvoerder.” „Het gaat om twee locaties waar zoekingen plaatsvinden met politie en OM en de FIOD. Er zijn twee mannen gearresteerd en later deze dinsdag volgt meer informatie.”

Afgelopen zondag publiceerde het YouTube-account Pure Luxe nog een video, waarop te zien is hoe ze bij Salar A. op bezoek gaan in zijn kasteel. De presentator krijgt een uitgebreide rondleiding door de woning van de miljonair. Daarna openen ze een fles champagne op zijn balkon, met kaviaar erbij. Op de vraag of zijn vermogen afgelopen jaar niet is afgenomen, verzekert Salar A: ,,Daar moet je je nooit druk om maken.”