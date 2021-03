‘We hebben nu het aanbod van de Nederlandse drugseconomie in kaart’

Een mokerslag voor de onderwereld. Zo omschrijft Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche, het ontmantelen van de cryptocommunicatiedienst Sky ECC. Dankzij langlopend onderzoek lukte het om het netwerk van Sky ECC te hacken en drie weken mee te lezen met berichten die criminelen elkaar versturen. Het van oorsprong Canadese bedrijf blijkt heel populair in de Nederlandse onderwereld. Circa 15 procent van de 70.000 Sky-klanten is relevant voor Nederlands opsporingsonderzoek.

Sky ECC werd wel de Rolls-Royce onder de cryptotelefoons genoemd. Wat betekent de ontmanteling van dit netwerk voor de misdaadbestrijding in Nederland?

„We hebben tachtig miljoen berichten die leesbaar zijn gemaakt, voornamelijk over drugshandel, maar ook over geweldsmisdrijven en liquidaties en, helaas, over corruptie. Samen met de twintig miljoen berichten die we vorig jaar hebben verkregen bij de hack van de berichtendienst Encrochat levert dit een hele gedetailleerde blauwdruk op van de georganiseerde misdaad in Nederland. Daarmee hebben we de aanbodzijde van de Nederlandse drugseconomie vrijwel volledig in kaart gebracht.”

Hoe kan het dat criminelen ondanks eerdere onderzoeken naar cryptocommunicatie de telefoons blijven gebruiken?

„Ze moeten wel. Drugshandel is bij uitstek internationaal. Als je in die wereld actief bent is communicatie cruciaal. Dat is de reden dat we als Nederlandse politie ingezet hebben op het ontmantelen van dit soort netwerken. Bij het korps mariniers waar ik vroeger werkte zeiden we altijd: als je controle hebt over de communicatie heb je ook controle over de operatie. En dat is ook nu weer gebleken. Zelfs na het vorig jaar breed uitgedragen succes over de hack bij Encrochat blijkt dat een grote groep criminelen is overgestapt naar concurrent Sky ECC. Iedereen weet wat ons Team High Tech Crime kan en toch hebben we nu de gegevens van 11.000 voornamelijk criminele gebruikers die in Nederland actief zijn.”

Wat kan de politie met die informatie die nu is verkregen?

„Omdat we nu meer data hebben kunnen we een nog gedetailleerdere kaart maken van de onderwereld in Nederland. Sky ECC werkt net als WhatsApp en heeft bijvoorbeeld een groepschat. Daarmee krijgen we zicht op netwerken in het criminele milieu waarmee we andere informatie weer beter kunnen plaatsen. Bovendien leveren die groepchats ook inzicht op over de hiërarchie binnen die criminele groeperingen. Vergelijk het maar met de groepsapp van een sportclub. Wie initieert communicatie en stelt vragen? Wie neemt de beslissingen? En wie voert die uit? Dat soort informatie is, in relatie tot al die andere gegevens over de onderwereld, voor ons een goudmijn.”

Schrikt u niet van de omvang van de drugseconomie in Nederland?

„Eerlijk gezegd is alle informatie die we nu hebben verkregen eerder een bevestiging van alles dat we al wisten. Het levert nieuwe details op maar door de hack van Encrochat wisten we hoe groot de rol van Nederlandse criminele organisaties is bij drugshandel, een wereld waarin miljarden omgaan. Wat opvalt is hoe flexibel criminele organisaties inspelen op veranderingen in de markt. De opkomst van laboratoria voor de drugs crystal meth in Nederland is daarvan een recent voorbeeld. Daar zie je de Hollandse handelsgeest: Nederlanders zien een kans en stappen erin. Veel schokkender voor mij is het meedogenloze en corrumperende karakter van de drugshandel.”

Komt de onderwereld deze slag nog te boven?

„Het antwoord op die vraag ligt niet bij ons. Zoals gezegd hebben we de aanbodzijde van de drugsmarkt nu heel goed in beeld. Maar als de vraag naar drugs niet verandert, zullen er nieuwe organisaties opkomen om die criminele markt voor drugs te bedienen. Daarom is het ook tijd voor een serieuze discussie over drugs in de Nederlandse samenleving.”