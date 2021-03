Vrijspraak Lula maakt weg vrij voor campagne tegen Bolsonaro

De timing kon bijna niet beter voor de Braziliaanse oud-president Luiz ‘Lula’ da Silva. Door het besluit van rechter Edson Fachin van het Federale Hooggerechtshof in Brasilia om zijn veroordelingen wegens corruptie te vernietigen, kan de oud-president van de Arbeiderspartij (PT) zich weer verkiesbaar stellen.

Daarmee heeft de ultrarechtse president Jair Bolsonaro er opeens een geduchte tegenstander bij in de aanloop naar de verkiezingen, die over anderhalf jaar worden gehouden. Bolsonaro ligt onder vuur wegens zijn aanpak van de hevige coronacrisis in Brazilië, die hij bagatelliseert. Volgens critici faalt hij in de bestrijding van het virus.

De omstreden veroordelingen van zijn rivaal Lula werden maandag door Fachin nietig verklaard op basis van ‘juridische incompetentie’. De overige rechters van het Hooggerechtshof moeten die uitspraak nog bekrachtigen; verwacht wordt dat zij zich achter het besluit zullen scharen.

Maar waarom komt rechter Fachin juist nu met zijn besluit? Politieke analisten in Brazilië vragen zich af of er een strategie achter zit. Want zoals vaker in Brazilië hebben juridische uitspraken zoals deze een grote invloed op de politieke ontwikkelingen in het land.

Volgens rechter Fachin, die zijn oordeel onderbouwde in een document van 46 pagina’s, had de vervolging van Lula destijds niet bij de rechtbank in Curitiba mogen plaatsvinden. De zaak had bij een federale rechtbank in de hoofdstad Brasilia voor moeten komen en zou dus nietig verklaard moeten worden en helemaal opnieuw moeten worden aangespannen.

Operatie Wasstraat

Juist bij de grote corruptiezaak ‘Operatie Lava Jato’ (Operatie Wasstraat), die leidde tot de veroordelingen van Lula, speelt verwevenheid tussen justitie en politiek een grote rol, en vallen beslissingen vaak op cruciale momenten. Het was de toenmalige onderzoeksrechter en voormalige anticorruptieheld Sergio Moro, die toen in de zuidelijke stad Curitiba Operatie Wasstraat zo’n zeven jaar geleden aan het licht kwam, talloze hooggeplaatsten en politici van links en rechts liet opsluiten.

Zo kwam de veroordeling van Lula in 2018 op een cruciaal moment, want Brazilië zou een paar maanden later naar de stembus gaan en Lula was destijds de populairste presidentskandidaat. Eenmaal in de gevangenis gezet door Moro, mocht Lula zich niet meer verkiesbaar stellen – hoewel zijn beroepsprocedures nog liepen. Dat maakte de weg vrij voor de populist Bolsonaro om de verkiezingen te winnen. Uitgerekend Moro werd vervolgens minister van Justitie in het kabinet van Bolsonaro (vorig jaar stapte hij op na onenigheid met de president).

Toen vorige zomer duizenden gehackte berichten tussen Moro en de onderzoekers over de zaak van Lula naar buiten kwamen, waaruit zou blijken dat de rechter en het onderzoeksteam onder één hoedje speelden om Lula achter de tralies te krijgen, werd Moro’s geloofwaardigheid verder ondermijnd.

Lula werd door Moro in de cel gezet terwijl zijn beroepszaken nog liepen

In dat kader is de timing van Fachin ook niet toevallig: het Hooggerechtshof staat op het punt zich uit te spreken in zaken tegen Moro die zijn aangespannen door de verdediging van Lula over de vraag of de toenmalige rechter partijdig was toen hij Lula veroordeelde. Fachin wil, naast het nietig verklaren van de veroordelingen van Lula, ook deze aanklachten tegen Sergio Moro opheffen. Want als het Hooggerechtshof Moro veroordeelt, kan dit ook betekenen dat het de weg vrijmaakt voor vernietiging van alle andere procedures van Moro als voormalige rechter, Daarmee zou het gehele jarenlange Lava Jato-proces op losse schroeven komen te staan.

Kortom, er kan in de Braziliaanse politiek en in de rechtbanken nog van alles gebeuren. Daardoor zal het tot op het laatste moment voor de verkiezingen van 2022 spannend blijven. Als het de nog altijd populaire Lula lukt terug te keren in de politieke arena, zal Brazilië tijdens de campagne naar verwachting verder verdeeld raken - temeer omdat uit peilingen blijkt dat Lula Bolsonaro’s enige geduchte tegenstander zou zijn.

Toch kan Bolsonaro er wellicht ook profijt uit halen om Lula als kandidaat tegenover zich te hebben. Bolsonaro kan zo de aandacht van zijn falende coronabeleid en de economische crisis afleiden en zijn oude mantra – angst voor een terugkeer van links – er bij de Brazilianen inpeperen.

Vier kopstukken

politiek en justitie nauw met elkaar verweven Sergio Moro (48) De ex-rechter bij de corruptiezaak Operatie Lava Jato en voormalig minister van Justitie was een geliefde anticorruptieheld. Hij kwam echter in opspraak toen uit uitgelekte WhatsApp- en sms-berichten bleek dat hij had samengespannen met onderzoekers om Lula veroordeeld te krijgen. Als minister kreeg Moro in 2020 ruzie met Bolsonaro toen die het door hem benoemde hoofd van de Federale Politie verving.

Edson Fachin (63) Fachin werd in 2015 benoemd als rechter bij het Hooggerechtshof door de toenmalige linkse president Dilma Rousseff van de PT (Arbeiderspartij), de opvolger van Lula da Silva. Fachin is een van de elf rechters van het Federale Hooggerechtshof en is rapporteur van Operatie Lava Jato bij het hof. Fachin wil dat alle aanklachten tegen ex-president Lula da Silva worden ingetrokken.

Jair Bolsonaro (63) De ultrarechtse president Bolsonaro won in 2018 de verkiezingen nadat Lula da Silva in de gevangenis kwam en zich uit de race moest terugtrekken. Bolsonaro beloofde een strijd tegen corruptie aan te gaan, maar inmiddels worden leden van zijn familie en bondgenoten vervolgd voor corruptie. Bolsonaro’s populariteit daalde door zijn lakse houding bij de bestrijding van Covid-19.

Lula da Silva (75) Oud-president van Brazilië van 2003 tot eind 2010, leider van de linkse Arbeiderspartij (PT). Lula, van straatarme afkomst, regeerde Brazilië in een tijd van grote economische groei. Nadat de omvangrijke smeergeldaffaire Operatie Lava Jato (Wasstraat) aan het licht kwam rond staatsoliebedrijf Petrobras verdwenen tientallen politici - onder wie ook Lula - achter de tralies. Lula zat anderhalf jaar vast.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 10 maart 2021