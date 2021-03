Wie is de flamboyante ondernemer Salar A., die verdacht wordt van witwassen?

Hij zou een Belgische amateurvoetbalclub naar de Amsterdamse beurs brengen, evenals een hotel en een partyboot. Voor de Zeeuws-Vlaamse miljonair Salar A. was niets te gek. Hij was een selfmade miljonair en iedereen mocht het weten. Vroegen media of ze ook eens mochten komen kijken naar zijn rijkdom, dan waren ze welkom op zijn kasteel in het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg. En altijd besproeide hij op verzoek even zijn gazon met champagne.

Dinsdagochtend arresteerde de Zeeuwse politie de broers Salar en Sasan A. in het kader van een fraudeonderzoek. Ze worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. De politie doorzocht Hotel de Elderschans en een kasteel, beide in het een paar duizend inwoners tellende Aardenburg.

Het gaat om een strafrechtelijk onderzoek waarbij politie en justitie worden ondersteund door specialisten van de FIOD. In totaal zijn er vijftig mensen bij de actie betrokken. Onder meer telefoons, computers en de administratie zijn in beslag genomen voor onderzoek. Naast de broers heeft de politie nog acht andere verdachten op het oog.

Flamboyante soort

Salar A. is een ondernemer van het flamboyante soort. Hij had een prominente rol in realityseries als Waar Doen Ze Het Van (EO), Steenrijk, Straatarm (SBS) en het Vlaamse The Sky is The Limit. Daarin vertelde hij keer op keer hoe hij als Iraanse vluchteling in 1995 met niks naar Nederland was gekomen.

Nog tijdens zijn studie accountancy opende A. zijn eerste zaak, een telecomwinkel. Daarna volgden een eigen restaurant, een computerzaak en Hotel de Elderschans in Aardenburg. Het leverde hem naar eigen zeggen een vermogen op van „minstens 20 miljoen euro”.

Zijn zakelijke activiteiten ontplooit Salar A. veelvuldig samen met zijn jongere broer Sasan. Toch is het voornamelijk Salar die de schijnwerpers op zich gericht weet. Als de voetbalclub NAC Breda in 2017 via de nacompetitie probeert te promoveren naar de Eredivisie, biedt hij aan elke basisspeler 10.000 euro te betalen als dat lukt. A. komt zijn belofte na, maar de actie leidt wel tot wrevel bij de club. De aandacht die A. krijgt staat volgens bestuurders niet in verhouding tot die voor sponsors die de club even daarvoor met een miljoeneninjectie hebben gered. Gesprekken om meer voor NAC te doen, lopen op niets uit. Ook bij andere Nederlandse profclubs vangt A. bot.

In België is het wel raak: de ondernemer neemt in 2018 amateurclub Patro Eisden over en belooft die binnen acht jaar naar de hoogste afdeling in het betaald voetbal te brengen. In zijn eerste jaar promoveert de club meteen naar de hoogste amateurafdeling.

Politieauto’s dinsdag bij Hotel de Elderschans van de broers Salar en Sasan A., in Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen.

Twijfels over zijn rijkdom

Later blijkt waarom het A. niet lukt in Nederland een voetbalclub over te nemen. NRC onthulde twee jaar geleden dat voetbalbond KNVB zowel NAC, Roda JC als FC Dordrecht had gewaarschuwd voor de mogelijke koper.

Lees hier meer: Nederlandse profclubs door KNVB gewaarschuwd voor Zeeuwse zakenman

De KNVB had via het openbaar bestuur een tip gekregen dat er vraagtekens te zetten waren bij de herkomst van het geld van A. Zo zou hij de bezettingsgraad van zijn hotel veel te hoog hebben voorgesteld. Eerder was in dat hotel ook al de arbeidsinspectie binnengevallen, waar een overtreding werd vastgesteld vanwege het niet willen verstrekken van documenten over de loonadministratie.

De Iraanse miljonair ontkende destijds tegenover NRC dat hij zijn fortuin oneigenlijk zou hebben verdiend. A. riep iedereen die twijfels had over zijn rijkdom op zijn „boeken te komen inzien”. Tegenover verschillende media deed hij het nieuws af als „onzin”. Hij kreeg daarna nog gewoon een eigen realityserie bij de publieke omroep.

De Belgische amateurvoetbalclub Patro Eisden was een van de bezittingen die A. inbracht toen hij zich in 2018 inkocht bij beursfonds Lavide. Op die manier wilde A. zijn bezittingen naar de Amsterdamse beurs brengen, waarna beleggers erin zouden kunnen investeren. Maar van de grond komen deed het fonds onder A. niet. Er werd geen accountant gevonden – een voorwaarde om weer op de beurs actief te mogen zijn – en de ondernemer bleek bijna een ton uit Lavide te hebben onttrokken. Het geld ging onder meer naar de sponsoring van Patro Eisden. De raad van commissarissen van Lavide was daarover niet ingelicht.

Na stevig aandringen door de raad stapte A. vorig jaar op bij Lavide. Niet alleen had hij oneigenlijk geld onttrokken uit het fonds, ook had de Zeeuwse ondernemer tonnen aan kapitaal van investeerders verkeerd belegd, bevestigde interim-topman Bert Riemens eerder aan NRC. Enkele weken geleden liet Lavide weten dat er een schikking is getroffen en dat A.’s aandelen door een andere partij zijn overgenomen. De naam van de nieuwe investeerder werd toen niet bekendgemaakt.

Geen drijvende discotheek

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, waar het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg onder valt, wil niet inhoudelijk ingaan op het „omvangrijke fraudeonderzoek” dat momenteel plaatsvindt.

Hotel de Elderschans in Aardenburg wordt inmiddels uitgebaat door een kennis van de ondernemer van Iraanse afkomst. Voetbalclub Patro Eisden, die A. naar het hoogste profniveau in België wilde tillen, is niet langer in zijn bezit. Een Britse investeerder nam de Vlaamse voetbalclub eind vorig jaar over. Wel kondigde A. toen aan om als een van de hoofdsponsors van Patro Eisden aan te blijven.

De partyboot die A. eveneens naar de beurs wilde brengen, werd nooit de drijvende discotheek die hij ervan beloofde te maken. Het schip werd in 2019 weggesleept uit de Bredase wateren.

Tegenover de Belgische krant De Standaard liet de zakenman A. vorig jaar weten „een tijdje met pensioen” te gaan.