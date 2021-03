Afgelopen maand werd oudoom Karel (109 ofzo) gevaccineerd en dit weekend ging ik langs om te kijken of hij niet lag te ontbinden. Blakend van gezondheid zat hij op zijn iPad. „Nu ben je beschermd”, zei ik. „Ja, tegen dat rotvirus, maar niet tegen de gevolgen ervan”, zei hij. „Nu komt het puinruimen.”

Tot zover de feestvreugde.

„Maar goed, het was ook leerzaam”, vervolgde hij. „De pandemie heeft ons de nodige ongemakkelijke waarheden gebracht.”

„Zoals?”

„Zoals dat je met sommige mensen alleen in deeltijd een goede relatie kunt hebben. Als ze bijvoorbeeld nog af en toe naar hun werk, school of vrienden kunnen. Hoe makkelijk we de belangen van minderheden negeren. En natuurlijk dat je als minderjarige altijd het kind van de rekening bent.”

Ja. Soms moet ik denken aan de film Turist uit 2014, waarin een Zweeds gezin op skivakantie is en er opeens een lawine op hen afkomt. De vader laat zijn vrouw en kinderen in de steek om zijn eigen hachie te redden. Iedereen komt er zonder kleerscheuren vanaf, maar het vertrouwen is daarna natuurlijk helemaal weg.

„Het gemak”, vervolgt Karel, „waarmee de ene groep bereid was de bewegingsvrijheid en de perspectieven van de andere op te offeren, zal niemand licht vergeten. De boel wordt nooit meer zoals voorheen. Eigenlijk net zoals na de oorlog. Je merkte dat er een onschuld was verdwenen. Tijdens een crisis krijgt iedereen nou eenmaal een uitgebreide demonstratie van de enorme mate van zelfzuchtigheid waartoe de medemens in staat is. Dat doet wat met de onderlinge verhoudingen.”

Dat zie ik ook bij mijn neven (14 en 12). Die zijn enorm achterdochtig geworden. Ze gaan er niet meer automatisch van uit dat de samenleving het beste met hen voorheeft. Aan Karels muur hangt een foto van hen, genomen tijdens ons laatste grote familieweekend, begin 2020. De jongste zat toen in groep acht, zag uit naar de middelbare school, de oudste zou die zomer naar familie in Canada gaan.

Terwijl ik het kiekje van de muur haal, komt er een uitspraak van W. F. Hermans in me op. Dat elke foto een verraad is. Van het besef van wat je tot dusver dacht te zijn. Van de wereld waarin je dacht te leven. We kunnen wel volhouden dat met het inenten het coronadrama zal eindigen, maar we zitten pas in de eerste akte.

„Ja”, zegt Karel. „Wat eerst een medische en economische ramp was, gaat zich nu ontwikkelen tot een sociale crisis die zijn weerga niet kent.”

Ik hang de foto terug. Klik klik zei de camera het afgelopen jaar.

Klik klik zeiden onze hoofden toen we hoorden dat er een vaccin was.

Klik klik. Nu komt alles goed.

Klik klik. Even lachen, voor later.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 maart 2021