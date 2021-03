Vanaf woensdag kun je in Lelystad de bus nemen met je betaalpas

Zestien Lelystadse stadsbussen zijn het begin van het einde voor de huidige ov-chipkaart. Vanaf woensdag kunnen reizigers ook met hun bankpas en creditcard inchecken in de bussen van Arriva. Naar Lelystad-Haven bijvoorbeeld. En naar de Kustwijk, naar Batavia-Stad. Wie zijn smartphone of horloge heeft gekoppeld aan zijn rekening kan ook daarmee inchecken. De grootste banken en creditmaatschappijen doen mee.

De ov-chipkaart – in 2011 landelijk ingevoerd als opvolger van de strippenkaart – blijft nog enige tijd te gebruiken in de bussen in Lelystad en de rest van het ov in Nederland, maar het einde nadert voor de kaart. De komende twee jaar voert het openbaar vervoer in Nederland stap voor stap de nieuwe betaalvormen in. Volgens deze planning is de huidige ov-chipkaart eind 2023 verleden tijd.

In 2019 noemde staatssecreataris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) het eindjaar 2023 al onder voorbehoud. Reizen met een anonieme kaart blijft overigens nog wel mogelijk, zeggen de initiatiefnemers. Alle ov-bedrijven (NS, regio- en stadsvervoerders) doen mee met het nieuwe systeem OV-pay.

Dit is moderner, veiliger en goedkoper, belooft Bas van Weele. Als programmadirecteur OV-betalen is hij landelijk verantwoordelijk voor de introductie van nieuwe betaalvormen in het openbaar vervoer. De nieuwe betaalmethoden zijn ook aantrekkelijker voor iedereen die slechts sporadisch met het openbaar vervoer reist. Die hoeft nu geen ov-chipkaart meer te kopen, maar pakt gewoon zijn bankpas.

„De huidige ov-chipkaarttechniek is verouderd”, zegt Van Weele. „Het huidige systeem werkt op basis van Mifare-technologie die eind vorige eeuw is ontwikkeld. Toen bestond de smartphone zelfs nog niet.” De ov-chipkaart werd in 2005 in Rotterdam voor het eerst gebruikt. Inmiddels zijn 15,3 miljoen actieve kaarten in de omloop. In 2019 (voor de coronacrisis) werd 2,83 miljard in- en uitgecheckt.

Lees ook: Hoe twee IT’ers anderhalf jaar gratis konden treinen na geslaagde hack

Veiligheid

Van Weele erkent dat er al veel langer zorgen zijn over de beveiliging van de huidige ov-chipkaart. Hacks van de kaart kwamen regelmatig in het nieuws. Zo kregen in juni twee mannen uit Utrecht nog taakstraffen vanwege het kraken van ov-chipkaarten. Ze reisden anderhalf jaar gratis met de trein. Nu sluiten de Nederlandse ov-bedrijven, die in dit dossier samenwerken met transactie- en dataverwerkingsbedrijf Translink, zich voor de beveiliging van de nieuwe betaalmanieren aan bij de wereldwijde standaard die financiële instellingen hanteren voor de beveiliging van hun bankpassen en creditcards.

Het huidige systeem is ook relatief duur, aldus Van Weele. „Van elke euro die een openbaarvervoerbedrijf ontvangt gaat 12 tot 14 cent naar het betaalsysteem.” In de nieuwe situatie moet dat onder de 10 cent per euro liggen. In de coronacrisis zijn de kosten een nog belangrijker argument om over te stappen op een goedkoper systeem. Nu veel minder mensen reizen met trein, bus, metro en tram houden de vervoerders rekening met forse bezuinigingen. Zij denken dat het vervoersaanbod met wel 40 procent zal krimpen.

Introductie van de nieuwe betaalvormen gaat de ov-bedrijven volgens Van Weele gezamenlijk rond de 100 miljoen euro kosten. Dat is inclusief ruim 30 miljoen euro voor een nieuwe, gemeenschappelijke ‘datafabriek’ van Translink. De rest gaat op aan 60.000 nieuwe kaartlezers op stations, nieuwe apparatuur voor in bus, tram en metro, een nieuw netwerk en nog andere ondersteunende systemen.

Het Haagse ov-bedrijf HTM vervangt de komende maanden bijvoorbeeld 3.872 chipkaartlezers. Er komen 354 nieuwe routers en 778 nieuwe verdeelkastjes in de voertuigen. Het Amsterdamse GVB begint de komende tijd met de vervanging van 4.000 kaartlezers.

„We voeren het nieuwe ov-betalen pas in als we zeker weten dat alles werkt”, zegt Bas van Weele. Hij zegt dat de ov-bedrijven hebben geleerd van de achteraf overhaaste invoering van de huidige ov-chipkaart. Daaraan moest na de introductie volgens hem nog veel te veel worden gerepareerd om het voor reizigers prettig te laten werken. „Met de introductie van nieuwe betaalvormen gaan we niet over één nacht ijs. We checken de haalbaarheid, beginnen kleinschalig. We gaan alles beproeven met reizigers en pas landelijk introduceren als we zeker weten dat alles werkt.”

Een eerdere proef met een beperkt aantal treinreizigers in de regio Leiden was bemoedigend, zegt Van Weele. Vanaf woensdag kunnen in Lelystad alle busreizigers inchecken met hun bankpas of creditcard (alleen kleinere banken als Knab en Bunq zijn nog niet aangehaakt). Kortingen en abonnementen kunnen nog niet worden gebruikt.

Privacy

Hoe is het gesteld met de privacy van reizigers? Krijgt nu niet alleen de vervoerder, maar ook de bank inzage in de reizen die mensen maken? En andersom, wat weten NS, Arriva en de andere ov-bedrijven van de banktransacties van hun reizigers? „Reisinformatie en betaalinformatie worden niet gekoppeld”, zegt Van Weele die uitlegt dat de datafabriek van TransLink en het facilitair bedrijf dat het betaalverkeer regelt voor de banken nog tussen vervoerder en bank zitten. Die zorgen beide voor ‘anonieme data’.

Geen van de dataverwerkers beschikt over alle informatie, aldus Van Weele. „De vervoerder ziet alleen het kaartnummer; de bank weet welk adres erbij hoort. En de bank krijgt alleen te horen welk totaalbedrag moet worden afgeschreven. Wie op één dag een reis van 1 euro, een van 2 euro en een van 5 euro maakt, krijgt slechts één afschrijving van 8 euro.”

Bijna 50 procent van de ov-chipkaarthouders heeft nu een anonieme kaart. Dat zijn reizigers die bezorgd zijn om hun privacy, maar ook mensen die een ov-chipkaart in de keukenla hebben liggen voor incidenteel gebruik, door meerdere leden van het gezin bijvoorbeeld.

Van Weele zegt dat de ov-bedrijven „geen enkele reiziger willen kwijtraken”. En dus ontkom je volgens hem niet aan het blijven aanbieden van een volledig anonieme reismogelijkheid. „Daar zal je een antwoord op moeten geven. Ook al kan dit best een relatief dure oplossing worden.” Een reiziger die rood staat – maar wiens bankpas nog niet is geblokkeerd – kan gewoon inchecken in de bus. De volgende keer dat hij wil reizen moet hij wel eerst zijn saldo aanzuiveren.