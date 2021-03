Vaccinarsenaal groeit met ‘simpelere’ prik

Donderdag keurt het Europees medicijnagentschap EMA naar verwachting het coronavaccin goed van het Leidse bedrijf Janssen, onderdeel van farmareus Johnson & Johnson (J&J). Daarmee zou Europa een vierde Covid-19-vaccin toevoegen aan haar arsenaal.

Naar het vaccin is reikhalzend uitgekeken, niet alleen uit nationale trots omdat het van Nederlandse bodem komt, maar vooral ook omdat er van dit vaccin maar één prik nodig is. Met een voorraad zijn dus twee keer zo veel mensen in te enten dan met een vaccin dat twee prikken vereist, zoals die van Pfizer, Moderna, en AstraZeneca. Het Janssen-vaccin kan daarnaast in de koelkast bewaard worden in plaats van diepgevroren. Deze eigenschappen maken dit middel ook erg geschikt voor gebruik in ontwikkelingslanden.

Dat Janssen niet als de eerste klaar zou zijn met hun vaccin, wisten ze, zei Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccinontwikkeling van Janssen Vaccines eerder tegen NRC. Geen probleem, vond ze, „om echt een klap op die pandemie te geven heb je zo veel mogelijk vaccinaties nodig, tegelijkertijd.”

In de Verenigde Staten keurde de Amerikaanse toezichthouder FDA het J&J-vaccin al op 27 februari goed voor noodgebruik. Het is daarmee het derde Covid-19-vaccin in de VS.

Ziekenhuisopname en overlijden

Gemiddeld verlaagt het vaccin de kans op matige tot ernstige Covid-19 met 66 procent, berichtte J&J eind januari op basis van de tussentijdse resultaten van hun studie onder ruim 40.000 proefpersonen in acht landen. Belangrijker nog: het risico op ernstige Covid-19 was een maand na de inenting 85 procent lager, en er was zelfs een volledige bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden door Covid-19, in alle landen, en bij alle leeftijdsgroepen, dus ook ouderen.

De bijwerkingen na de vaccinatie waren bij veruit de meeste mensen mild, de helft had pijn op de prikplek, een kleiner deel kreeg hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn of koorts. Ouderen hadden er minder vaak last van.

Het gevonden vaccineffectiviteit verschilt per regio: in de studie in de VS was het 72 procent, in Zuid-Afrika 66 procent, in Zuid-Amerika 61 procent, concludeert de Amerikaanse toezichthouder FDA in zijn beoordelingsverslag. Die getallen verschillen iets van de percentages die de farmaceut in het eerste persbericht noemde (57 en 66 procent). De lokaal geteste PCR-monsters zijn in de studie ter controle ook nog eens getest in een centraal laboratorium, en de FDA gaat uit van die resultaten.

In Brazilië en Zuid-Afrika hebben nieuwe, waarschijnlijk besmettelijkere varianten van het coronavirus de overhand. De vrees van vaccinmakers is dat die ontsnappen aan de afweer die wordt opgewekt met de inenting. Dat lijkt bij dit vaccin mee te vallen. Het J&J-vaccin was in Zuid-Afrika, waar 95 procent van de Covid-19-zieken de nieuwe variant (501Y.V2) had, iets minder effectief dan in de VS, maar het beschermt nog tegen matige en ernstige ziekte door die variant, en biedt dezelfde hoge bescherming tegen ernstige Covid-19 en ziekenhuisopname. Ook in Brazilië, waar twee derde van de proefpersonen met Covid-19 de daar rondgaande P2-variant had, is vooralsnog geen verschil in vaccineffectiviteit te zien.

Dezelfde bescherming

De onderzoekers van Janssen kozen voor de strategie met een enkele prik toen in de eerste onderzoeken bleek dat veruit de meeste proefpersonen al na één dosis voldoende neutraliserende antilichamen maakten. In een studie met zes apen raakten na één injectie bij geen enkel dier de longen geïnfecteerd met het coronavirus, en bij vijf van de zes bleef ook de neus coronavrij.

Met één prik biedt het vaccin bescherming in dezelfde orde als twee doses met het vaccin van AstraZeneca. Janssen heeft inmiddels ook studies opgezet om te onderzoeken of een tweede dosis hun vaccin wellicht nog effectiever maakt.

Het vaccin van Janssen bevat een onschuldig, verzwakt verkoudheidsvirus (een adenovirus), met daarin een stukje van de genetische code van SARS-CoV-2: dat van het karakteristieke uitsteeksel. Na de inenting maken cellen rondom de prikplek tijdelijk dat uitsteeksel. Het immuunsysteem maakt dan antistoffen en gespecialiseerde afweercellen, die zullen beschermen bij een infectie met het echte coronavirus.

Janssen heeft al ruime ervaring met vaccins op basis van dit aangepaste verkoudheidsvirus, Ad26. Hun vaccin tegen ebola, goedgekeurd voor noodgebruik in Congo, kreeg vorig jaar goedkeuring van de EMA. Inmiddels zijn al bijna 200.000 proefpersonen met experimentele vaccins op basis van dit systeem ingeënt, onder meer tegen zika, hiv en malaria, en er zijn geen ernstige bijwerkingen geconstateerd.

Toen Nederland vorig jaar juni de eerste deal sloot met AstraZeneca, vreesde Janssens vaccinmaker Schuitemaker even dat ze daardoor wellicht „potverdrie” zelf hun eigen vaccin in Nederland niet zou kunnen krijgen. Maar als het vaccin donderdag wordt goedgekeurd, is de kans groot dat het rond mei in haar eigen bovenarm zal belanden.

Lees ook: Hanneke Schuitemaker, vaccinmaker: ‘Ik voel me niet verslagen. We wisten dat we niet de eerste zouden zijn’

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven