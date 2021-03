UvA wil dat onderzoekers logo verwijderen van studie immigratiekosten

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil dat haar logo wordt verwijderd van een onderzoeksrapport over de kosten van immigratie, dat is gefinancierd door het Renaissance Instituut - het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie. De UvA zegt inhoudelijk niet betrokken te zijn geweest bij het totstandkomen van de studie. De universiteit heeft slechts de benodigde data ervoor beschikbaar gesteld aan de onderzoekers, die vervolgens „zonder dat vooraf te overleggen” het logo op de voorkant hebben gezet, aldus een UvA-woordvoerder.

De onafhankelijke onderzoekers Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer hebben zelf geen toegang tot de privacygevoelige microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die nodig waren voor het onderzoek. De UvA heeft die wel. De instelling faciliteerde het onderzoek door de gegevens te delen met de onderzoekers, maar de studie is „niet uitgevoerd onder de vlag van de UvA”. Om „misverstanden te voorkomen” wil de universiteit dat de onderzoekers het logo schrappen; de tekstuele verwijzing kan wel blijven staan.

De onderzoekers stelden vorige week in het rapport „Grenzeloze verzorgingsstaat” dat de economische gevolgen van immigratie de verzorgingsstaat onder grote druk zet. Bij ongewijzigd beleid zou die zelfs onbetaalbaar worden door de hoge kosten van de huidige immigratie- en asielpolitiek. Zo concludeerden ze dat arbeidsmigranten, asielzoekers en andere immigranten de overheid 17 miljard per jaar zouden kosten. Dat is 400 miljard euro in 25 jaar. Het Renaissance Instituut heeft 30.000 euro per jaar in het project gestoken, maar volgens de onderzoekers geen inhoudelijke invloed gehad op het onderzoek.