Unilever gaat term ‘normaal’ niet langer gebruiken bij verzorgingsproducten

Unilever gaat het woord ‘normaal’ niet meer gebruiken in de omschrijving van schoonheids- en verzorgingsproducten. Geen shampoo meer voor ‘normaal’ haar bijvoorbeeld, en ook geen zeep voor de ‘normale’ huid. Daarmee wil het moederbedrijf van onder andere Andrélon, Dove en Rexona inclusiever worden, staat in een verklaring. Unilever stopt ook met het digitaal bewerken van lichaamsvormen en huidskleuren van modellen voor advertentiecampagnes.

Het concern neemt deze stap na kritiek op onder andere de Fair & Lovely-lijn. Activisten maakten bezwaar omdat de suggestie werd gewekt dat een lichte huid beter is dan een donkere. In India was het jarenlang populair als middel om de huid te bleken, bijvoorbeeld. Unilever heeft daarna de naam gewijzigd naar Glow & Lovely.

Een woordvoerder van Unilever zegt dat in de loop van dit jaar de nieuwe producten in de schappen liggen. „Voor het in Nederland populaire Andrélon zal het halverwege dit jaar zijn. Het duurt altijd even voor je een nieuwe verpakking in de winkel ziet staan.” Het is de bedoeling dat eind van het jaar alle nieuwe uitingen te zien zijn. Dat geldt ook voor de reclame- en advertentiecampagnes van de producten. „Het idee is dat vanaf nu dit de richtlijn is en de basis waarop je de mensen en modellen kiest. Dat zal bij de een wat sneller gaan dan bij de ander. Dove werkt al langer met ‘echte vrouwen’, dus geen modellen. En ook Andrélon deed dat steeds meer.”

Met de wijzigingen in het beleid zegt Unilever een pleidooi te willen houden voor een nieuw tijdperk dat inclusief en duurzaam is. „Niet alleen om minder schade aan te richten, maar ook om meer goed te doen, voor mens én planeet”, is te lezen op de website. Volgens Unilever blijkt uit een enquête onder 10.000 mensen in negen landen dat een meerderheid een negatief gevoel overhoudt aan het woord ‘normaal’ op verpakkingen. Dat creëert volgens hen een enkelvoudig begrip van wie of wat ‘normaal’ is. Het zou de ondervraagden het gevoel geven dat ze er op een bepaalde manier uit moeten zien.