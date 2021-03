Tijdelijke verblijfsvergunning voor 320.000 Venezolanen in VS

De Amerikaanse regering gaat zo’n 320.000 Venezolaanse migranten een tijdelijke verblijfsvergunning bieden. Dat melden Amerikaanse media. De migranten mogen in ieder geval anderhalf jaar in de Verenigde Staten blijven en komen ook in aanmerking voor een werkvergunning.

Volgens de regering is het momenteel niet veilig voor de migranten om terug te keren naar Venezuela, waar al enkele jaren een zware economische crisis woedt. President Joe Biden had tijdens zijn verkiezingscampagne al belooft dat hij Venezolaanse migranten in de VS een tijdelijke beschermde status zou geven. Zijn voorganger Donald Trump voerde een harder migratiebeleid en weigerde migranten een tijdelijke verblijfsvergunning te geven.

Een woordvoerder van de regering zei volgens Amerikaanse media dat het voor de huidige Venezolaanse migranten niet veilig is in hun thuisland. Er is “wijdverbreide honger en ondervoeding, groeiende aanwezigheid en invloed van niet-statelijke gewapende groepen en een afbrokkelende infrastructuur”, zei de woordvoerder.

Vanwege de crisis zijn de afgelopen jaren miljoenen Venezolanen hun land ontvlucht, met name naar landen in de regio. Met 1,7 miljoen vluchtelingen heeft buurland Colombia de grootste groep Venezolanen opgevangen. Onlangs maakte de regering van president Iván Duque bekend dat aan een miljoen van deze vluchtelingen, die volgens de wet illegaal waren, voor tien jaar een verblijfsvergunning wordt uitgegeven.