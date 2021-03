Tientallen migranten verdronken voor Tunesische kust

Zeker 39 Afrikaanse migranten zijn dinsdag verdronken op de Middellandse Zee voor de kust van Tunesië. 165 mensen konden door de kustwacht worden gered, een onbekend aantal migranten worden nog vermist. Onder de doden zijn zeker negen vrouwen, vier kinderen en een man, meldt persbureau AFP.

De slachtoffers bevonden zich op twee geïmproviseerde bootjes waarmee ze het Italiaanse eiland Lampedusa hoopten te bereiken. De groep was ‘s nachts vertrokken en werd ontdekt door de kustmacht bij de Tunesische havenstad Sfax. De route die de vluchtelingen voor ogen hadden, is berucht vanwege de dodelijke risico’s. Volgens het Missing Migrants Project van de Verenigde Naties verdronken vorig jaar meer dan veertienhonderd migranten in de Middellandse Zee, de overgrote meerderheid van hen op deze centrale route.

Bovendien is het aantal mensen dat Tunesië ontvlucht het afgelopen jaar toegenomen, aldus FTDES, een ngo die zich inzet voor sociaaleconomische rechten. Alleen al dit jaar heeft die organisatie zeker 94 bootjes onderschept en zeventienhonderd migranten verhinderd de zee op te gaan, ongeveer het dubbele ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. FTDES vermoedt dat die toename te maken heeft met de coronapandemie. Een medewerker zegt tegen AFP: „De coronamaatregelen zijn verwoestend voor de baanzekerheid en de politieke crisis biedt weinig uitzicht op sociale verbeteringen op korte termijn.”

In Tunesië is de gehoopte welvaart tien jaar na de Arabische Lente uitgebleven. Met name jongeren klagen over de hoge werkloosheidscijfers en falend overheidsoptreden. In een reportage schreef NRC begin januari dat het moeilijk is een Tunesiër onder de veertig te vinden die níet graag het land zou verlaten.