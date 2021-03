Sophie Scholl leeft voort in films

Honderd jaar zou de Duitse verzetsstrijdster Sophie Scholl dit jaar zijn geworden. Maar ze stierf op 22 februari 1943 na een haastig schijnproces onder de guillotine van het Derde Rijk. Met haar broer Hans vormde Sophie Scholl de kern van de verzetsgroep Weisse Rose, die in München en elders pamfletten tegen Hitler verspreidde en graffiti in de stad aanbracht tegen het regime. Bij een actie op klaarlichte dag aan de Universiteit van München werden Hans en Sophie Scholl daarbij gearresteerd.

Over Sophie Scholl zijn vele boeken, documentaires en speelfilms gemaakt. Twee films springen eruit: Die weisse Rose van regisseur Michael Verhoeven was in 1982 een enorme bioscoophit. De film geeft nog steeds een goede indruk van de motieven en de achtergronden van de verzetsgroep. Sophie Scholl – die letzten Tage van Marc Rothemund uit 2005 concentreert zich volledig op de arrestatie en het proces.

De films vormen zo een perfect tweeluik. Bij het zien van Sophie Scholl – die letzten Tage kan de vraag opkomen: wat dachten de studenten te kunnen bereiken? Dachten ze werkelijk het nazi-regime een slag te kunnen toebrengen met pamfletten en leuzen op de muur? Die weisse Rose laat zien welke ervaringen en overwegingen aan hun acties voorafgingen.

Verzet hoeft natuurlijk niet per se een haalbaar doel te hebben. Het innemen van een morele positie kan een doel op zich zijn. Hans en Sophie werden zeer in beslag genomen door geloofsvragen; ze richtten zich met hun handelen naar de normen van hun christelijke geloof. In hun optiek hadden idealen die niet worden gevolgd door handelingen geen waarde. Daarnaast had hun verzet een intellectuele achtergrond: de intelligentsia droeg in hun ogen een speciale verantwoordelijkheid voor zowel de catastrofe als een betere toekomst voor Duitsland.

Toch was Die weisse Rose niet wereldvreemd; aan de acties gingen ook politieke calculaties vooraf. Na de Duitse nederlaag bij Stalingrad begin 1943 zagen ze een omslag in de publieke opinie: het geloof in de Duitse eindoverwinning wankelde. Daarom wilde de groep snel in actie komen met nieuwe pamfletten. Die weisse Rose opereerde weliswaar geweldloos, maar wees geweld niet principieel af. „Als ik Hitler hier zou tegenkomen en ik een pistool had, zou ik hem doodschieten”, schreef Sophie in december 1942. „Als de mannen het nalaten moet een vrouw het maar doen.”

Is met twee uitstekende films alles over Sophie Scholl gezegd? Misschien toch niet. Historici hebben vastgesteld dat Sophie zich langzaam afkeerde van het Derde Rijk. Aanvankelijk was ze als adolescent enthousiast over het nieuwe regime, dat een beroep deed op het elan en het idealisme van de jeugd: er zou een stralende, nieuwe toekomst aanbreken voor Duitsland en jongeren hadden daarin een leidende rol te vervullen. Voor die boodschap was Sophie gevoelig – misschien ook toen al gedreven door hetzelfde rigoureuze idealisme waardoor ze later in verzet kwam. Om haar ontwikkeling stap voor stap te laten zien, zou een heel mooie film kunnen opleveren. Beter nog: een hele dramaserie.

