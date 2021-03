School en cellencomplex Den Bosch ontruimd bij grote brand

Bij een schrootverwerker aan de Rietveldenkade in Den Bosch woedt al sinds dinsdagochtend een zeer grote brand. De brandweer is met tientallen mensen ter plaatse om het vuur te bestrijden, maar dat gaat volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio moeizaam, vanwege de „omvang en de materialen die in brand staan”, meldt persbureau ANP. Een school en cellencomplex van de politie zijn ontruimd vanwege de rookoverlast.

Vanwege de rookontwikkeling zijn halverwege de dag ruim drieduizend leerlingen van een ROC in de buurt naar huis gestuurd, omdat de ventilatie in het gebouw moest worden uitgeschakeld. Ook een cellencomplex bij een politiebureau is ontruimd. De arrestanten zijn overgebracht naar Eindhoven. Een GGD-testlocatie in de Brabanthallen is gesloten nadat medewerkers last kregen van de rook.

De brand ontstond rond 04.30 uur bij het bedrijf dat autoafval verwerkt. Een berg van ongeveer 100 vierkante meter rubber-, ijzer- en metaalafval staat in brand, waarbij veel rook vrijkomt. De oorzaak van de brand is onbekend. Ook is nog niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Er zijn dinsdag meerdere NL-Alerts verstuurd naar mensen in de omgeving, met de oproep om bij overlast binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Helikopters van de luchtmacht assisteren bij het blussen van de brand, meldt defensie op Twitter. Automobilisten kunnen hinder ondervinden van de rookontwikkeling. Rijkswaterstraat meldt dat er op de A59 verminderd zicht is en heeft de maximumsnelheid aangepast, maar de weg niet afgesloten.