Romantisch drama én lhbt-pamflet

Dat de Litouwse advocaat Marius en de Syrische vluchteling Ali verliefd op elkaar worden, dat is niet moeilijk te begrijpen. Ondanks hun ‘ongewone’ ontmoeting – Marius is een advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht, Ali verblijft in een vluchtelingenkamp in Belgrado en is online sekswerker – herkennen beide jonge mannen iets van hun eigen eenzaamheid in elkaar. En er is erotische chemie.

Voor regisseur Romas Zabarauskas (1990) is The Lawyer echter meer dan een romantisch drama. Het is ook een vehikel voor zijn werk als voorvechter voor lhbt-rechten. In Litouwen is wat dat betreft nog een lange weg te gaan. Maar ook in Servië zijn er geen extra voorzieningen voor lhbt-vluchtelingen.

Marius staat symbool voor de aardige wegkijker. Hij is vriendelijk en fatsoenlijk, maar als Ali hem vraagt hem te helpen herhaalt Marius wat hij eerder ook al tegen zijn beste vriendin Darya heeft gezegd toen zij hem als haar echtscheidingsadvocaat wilde inhuren: „Ik doe ondernemingsrecht.”

Net zo zachtmoedig als Marius gaat de film met zijn complexe thema’s en psychologie om. Dit is geen verhaal dat z’n boodschap erin wil rammen. Natuurlijk gaat Marius uiteindelijk overstag. Maar hij biedt elke tegenslag met dezelfde kalmte het hoofd. Zo onderkoeld dat je bijna niet kunt ontdekken of het opzet is, kijkt de film ook kritisch naar Marius. Verwerkt hij de dood van zijn vader met een vleugje ‘white saviorism’? Wordt het hoog tijd dat hij eens echt aan het leven gaat deelnemen en uit die slaapwandelende staat van toeschouwer ontwaakt? Of is dit alles een zoetsappige, jazzy droom? Wat wel verbaast is dat er in een film met zoveel drama nooit eens een onvertogen woord valt. Als dat na afloop van het happy end maar goed gaat.

Romantisch drama The Lawyer (Advokatas). Regie: Romas Zabarauskas. Met: Eimutis Kvosciauskas, Dogac Yildiz. Te zien bij Picl ●●●●●

