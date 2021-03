Reconstructie van een moord in ‘La Reprise’ als livestream onverminderd huiveringwekkend

In de toneelvoorstelling La Reprise zit een ijzingwekkende scène, waarin een jonge man langdurig wordt vernederd, tot bloedens toe wordt gemarteld en vervolgens dood wordt achtergelaten.

Het is maar toneel, maar is dat zo? De gebeurtenissen die in de voorstelling worden gereconstrueerd zijn gebaseerd op een daadwerkelijk plaatsgevonden gruweldaad, in Luik in 2012, toen de jonge homoseksuele man Ihsane Jarfi bij vier mannen in een auto stapte. Ruim twee weken later werd hij teruggevonden op een verlaten terrein, vlak buiten de stad.

Het is maar toneel, maar een deel van de cast is helemaal geen acteur. De Luikse magazijnmedewerker Fabian Leenders speelt Wintgens, een van de daders. In de voorstelling vertelt hij dat hij ter voorbereiding naar de gevangenis afreist en aldaar met Wintgens constateert hoezeer hun levens eigenlijk op elkaar lijken.

Het is maar toneel. Maar nota bene afgelopen weekend werd er in het Vlaamse Beveren opnieuw een man vermoord, volgens Belgische media vanwege homohaat. Drie jongeren zouden een 41-jarige man naar een parkje hebben gelokt en daar hebben gemarteld en vermoord.

Regisseur Milo Rau maakte La Reprise in 2018. Zondag was de voorstelling als livestream te zien via het online theaterplatform ITALive. Het is een onverminderd huiveringwekkend schouwspel. Net als regisseur Ivo van Hove, maakt Rau in zijn voorstellingen veelvuldig gebruik van de wisselwerking tussen (live) filmopnames en toneelspel. Camera’s komen vol in beeld, de opname wordt expliciet onderdeel van het verhaal. De spelers reconstrueren voor het oog van de toeschouwers de moord, zo feitelijk mogelijk, zonder daarbij te psychologiseren. In die herneming (‘reprise’) toont Rau de oeverloze zinloosheid en bevraagt hij de rol van de toeschouwers.

Er hangt een strop op het toneel. Een toneelspeler steekt zijn hoofd erin en schopt de stoel onder zich weg. Wat doe je? Grijp je in of denk je: het is maar toneel?

Theater La Reprise. Histoire(s) du Théâtre (I) door Milo Rau, IIPM. ●●●●●