Politici, laat misbruikte vrouw niet in de kou staan

Er gaat geen dag voorbij waarop ik niet aan de ex-vrouw van Dion Graus denk. Joyce, heet ze. Vorige maand verscheen er een ontluisterend artikel in deze krant over het Kamerlid dat niet alleen voor 125.000 euro heeft gefraudeerd met zijn verblijfkostenvergoeding van de Tweede Kamer, maar die ook zijn vrouw aanzette tot seks met zijn privébeveiligers in ruil voor hun diensten.

Caroline van Keeken is schrijver, journalist en docent journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Sinds de publicatie van het artikel hebben slechts drie politici zich over de kwestie uitgelaten. Kathalijne Buitenweg en Jesse Klaver van GroenLinks riepen op tot een onderzoek, ingesteld door de Tweede Kamer. DENK-voorman Farid Azarkan confronteerde Geert Wilders met de kwestie in een debat.

Niet de instrumenten

Verder bleef het stil. Angstaanjagend stil. Vorige week liet Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) weten dat het presidium van de Tweede Kamer geen onderzoek instelt naar Graus omdat het hier de instrumenten niet voor heeft. De verantwoordelijkheid voor onderzoek naar de zaak ligt bij de PVV zelf, aldus Arib. Eerder had PVV-leider Geert Wilders op de radio laten weten dat de aantijgingen richting Graus „opnieuw opgehaalde, oude meuk” betroffen, gebracht door een „krant die de PVV haat”.

Ik weet niet waar ik misselijker van word: van de walgelijke details uit het NRC-artikel over de manier waarop Joyce werd gemanipuleerd, of van het feit dat deze zaak nu alweer naar de achtergrond verdwijnt. Waar blijven de reacties van de overige Kamerleden op een geval van seksueel misbruik dat zich nota bene onder meer ook in het parlementsgebouw zelf heeft afgespeeld? Hoe kan het dat mogelijk crimineel gedrag van een parlementslid, opgetekend door de krant op basis van nieuwe informatie uit een dossier van de Rijksrecherche, niet tot meer ophef leidt?

Ik moet denken aan de tragische afwikkeling van de zaak rondom de Amerikaanse Brett Kavanaugh. In 2018 stond hij op het punt benoemd te worden tot opperrechter van het Supreme Court, toen hij door hoogleraar psychologie Christine Blasey Ford werd beschuldigd van aanranding. De hele wereld keek mee terwijl Blasey Ford op indringende wijze getuigenis aflegde voor de Senaatscommissie. Ze vertelde hoe zij als tiener in de jaren tachtig op een feestje tegen haar zin door Kavanaugh op een bed werd geduwd, en werd betast. Hoe ze zich het gelach van de andere aanwezige jongens nog altijd herinnerde.

Blasey Fords verklaring kwam haar duur te staan. Ze ontving doodsbedreigingen en moest vanwege veiligheidsrisico’s meerdere keren met haar gezin verhuizen. Toenmalig president Trump maakte haar belachelijk tijdens één van zijn campagneoptredens. Hij imiteerde haar, trok haar getuigenis in twijfel. Hij noemde het „gevaarlijk voor het land” dat „een voorval van tientallen jaren geleden” de benoeming van een opperrechter in de weg kon staan. Het werd vooral ook, zei hij, opgeblazen door de media. Kavanaugh ging vrijuit, en is nu opperrechter.

Op eenzelfde wijze wordt Dion Graus gesteund door zijn politiek leider. En ook Graus lijkt ermee weg te komen. Ex-vrouw Joyce deed in 2018 aangifte van „psychische mishandeling en gedwongen seks”, maar trok die later om onduidelijke redenen in. Eerder trokken twee ex-partners van Graus ook hun aangiftes (vanwege mishandeling, stalking en bedreiging) in.

Inzamelingsactie

Er is ook een groot verschil tussen de zaken Kavanaugh en Graus. In de VS kon Christine Blasey Ford, ondanks de bedreigingen, óók rekenen op publieke steun. Via de hashtag #WhyIdidntreport vertelden mensen die seksueel geweld hadden meegemaakt waarom zij, zoals Trump Ford had verweten, zich niet eerder hadden uitgesproken. En vanuit het hele Amerikaanse politieke spectrum, zelfs van Republikeinse senatoren, klonk bijval na haar getuigenis. Daarnaast werd er een crowdfundingsactie opgezet waardoor Ford persoonsbeveiliging kon inhuren.

Ondanks de benoeming van Kavanaugh voltrok zich dus iets belangrijks: alom klonk het signaal – destijds ook bij Nederlandse politici – dat seksueel geweld en intimidatie werden afgekeurd. Het is pijnlijk om te constateren dat dit niet het geval is wanneer het een Nederlands parlementslid betreft.

De kans is groot dat Graus na de verkiezingen gewoon weer aantreedt als Kamerlid; hij staat op nummer dertien van de kandidatenlijst van de PVV. Genoeg reden dus voor pessimisme over de Nederlandse progressie rondom dit thema.

Gelukkig zijn er ook lichtpunten. Eén daarvan is de inzamelingsactie voor juridische bijstand voor Joyce, opgezet door onder anderen programmamakers Hanneke Groenteman en Floortje Dessing, en door kunstenaar Tinkebell. Het streefbedrag is vijftigduizend euro. Op het moment dat ik dit schrijf staat de teller op ruim vijftienduizend. Zeshonderdvierentachtig mensen hebben gedoneerd. Het stemt hoopvol dat er in elk geval ruim zeshonderd mensen zijn, die zich het leed van Joyce aantrekken. En die tot actie overgaan omdat ze vinden dat de beschuldigingen tegen Graus serieus genomen moeten worden. Omdat ze seksueel geweld afkeuren.

Nu de politici in de Tweede Kamer nog.