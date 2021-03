Persoonsgegevens van 19.000 huiseigenaren gelekt bij NAM

Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn afgelopen week persoonlijke gegevens gelekt van circa 19.000 personen. Dat meldt de NAM dinsdag. Het gaat in ieder geval om persoons- en adresgegevens „uit de periode waarin NAM verantwoordelijk was voor schadeafhandelingen”. De NAM regelde de afgelopen jaren de schadeafhandeling rond de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen.

Volgens de NAM, een joint venture tussen Shell en ExxonMobil, gaat het om een „grootschalig datalek, waarbij wereldwijd van vele bedrijven en instanties allerlei informatie is ontvreemd door hackers”. De hackers zouden de beveiligingssoftware van het bedrijf Accellion hebben gekraakt, waar de NAM ook gebruik van maakt. Het is onduidelijk of er ook emailadressen, telefoonnummers en bankgegevens zijn gelekt. De NAM was dinsdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.

Het is onduidelijk wie er achter het lek zit en wat hackers van plan zijn met de data. Volgens de NAM is het lek inmiddels gedicht en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De maatschappij adviseert de getroffen huiseigenaren de komende periode alert te zijn op verdachte berichten. Het bedrijf zegt de „situatie enorm te betreuren”.