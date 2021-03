Oliver Stones ‘Nixon’: politiek dier in het wild

Tijdens Donald Trumps laatste dagen in het Witte Huis was één naam taboe: Richard Nixon. Volgens CNN ontstak Trump in woede als de naam van de 37ste president van de Verenigde Staten viel. „Noem de naam van die man nooit als je in mijn buurt bent”, zou Trump zijn staf briesend hebben laten weten.

Trump had vermoedelijk geen ethische bezwaren tegen de associatie met de enige president in de Amerikaanse geschiedenis die wegens criminele activiteiten gedwongen aftrad. Nixon wordt nog steeds voornamelijk geassocieerd met ‘dirty tricks’. Daarbij staat de inbraak in het hoofdkwartier van zijn Democratische opponenten op 17 juni 1972 in het Watergate-gebouw in Washington voorop; inclusief de daaropvolgende doofpot-operatie.

Waarschijnlijker is dat Trump niet met Nixon wil worden geassocieerd omdat zijn voorganger tegen de lamp liep. Nixon is voor hem in de eerste plaats een loser. Erger bestaat niet in de wereld van Trump.

Nixon is niet in elk opzicht een verliezer. Hij behoort tot de Amerikaanse presidenten over wie de meeste films, romans, televisiedrama’s, gedichten en songs zijn gemaakt. Nixon concurreert alleen met George Washington en Abraham Lincoln als het gaat om het aantal films dat over hem is gemaakt.

Het einde is nog niet in zicht. Momenteel werkt de zender Starz aan een nieuw televisiedrama over Watergate met Sean Penn en Julia Roberts in de hoofdrollen, gebaseerd op de veelbeluisterde podcast Slow Burn. Als de trend zich voortzet komt ergens in de toekomst onvermijdelijk het moment waarop Nixon de meest verfilmde president ooit zal zijn.

Op het eerste gezicht is het vreemd dat uitgerekend Nixon zo hoog scoort. Maar populair vermaak neigt altijd naar extremen: grote helden en grote schurken krijgen aandacht.

Regisseur Oliver Stone maakte 25 jaar geleden de langste en ook beste film over Nixon. Stone wordt vooral geassocieerd met de tegencultuur en het idealisme van de jaren 60. Toch kwam hij met een opvallend genuanceerd en empathisch portret van de rechtse president; de grote boeman van de protestgeneratie.

Nixons dochters kwamen destijds in het geweer tegen de film. Ze zagen er niet meer in dan een persoonlijke aanval op hun vader. Dat was niet terecht. Natuurlijk kan een eerlijk portret van Nixon niet alleen vleiend uitpakken. Maar Stone deed een vasthoudende poging om Nixon te begrijpen – zijn film van ruim 3,5 uur is geen werk van een Nixon-hater.

Samenzweringstheorieën

De regisseur heeft zijn bekende hang naar samenzweringstheorieën ook in Nixon niet volledig onder de duim. De film bevat de suggestie dat Nixon meer zou weten van de moord op Kennedy. Mysterieuze krachten op de achtergrond trekken altijd aan de touwtjes. Wie profiteert? Dat is de leidende vraag waarmee Stone naar geschiedenis kijkt.

Natuurlijk profiteert van elke historische gebeurtenis altijd wel iemand. Dat wil niet zeggen dat die persoon middels een complot of op andere slinkse wijze de gebeurtenis ook heeft veroorzaakt. Het geluk kan iemand ook in de schoot vallen. Voor Stone is dat ondenkbaar. Alles moet voor hem een directe reden hebben.

Nixon bevat ook suggesties dat de president te veel wist van de geheime moordplannen van de CIA op Fidel Castro. Tegelijk zou Nixon met zijn streven om de Koude Oorlog beter beheersbaar te maken middels zijn politiek van detente gevaarlijk zijn geworden voor ‘het systeem’. Daarom moest hij van de ware machthebbers achter de schermen vertrekken – Watergate bood de perfecte aanleiding.

Dat is hoogst speculatief en maakt de film bepaald niet sterker. De op zich prachtige en effectieve scènes tussen Nixon (Anthony Hopkins) en zijn vrouw Pat (Joan Allen) zijn eveneens verzonnen. Zulke scènes moeten Nixon vooral zachter en menselijker maken. Maar wat Nixon met Pat besprak is meestal niet bekend.

Toch is Nixon niet alléén een bij vlagen paranoïde film. Stone heeft ook een van de best gedocumenteerde politieke biopics ooit afgeleverd. Tegelijk met de film publiceerde Stone een boek van 500 pagina’s met het scenario, voorzien van documenten en honderden voetnoten.

Watergate-onthuller Bob Woodward concludeerde destijds dat ongeveer 50 procent van de film historisch correct was. Dat is een wat zuinig percentage. Wie Stones film naast de recente biografie Richard Nixon. The Life van John A. Farrell legt komt hoger uit; eerder 80 procent. Dat is ongewoon voor een Hollywoodfilm. Stone en zijn hoofdrolspeler Anthony Hopkins hebben de historische Nixon verbluffend goed getroffen.

Zo’n scrupuleuze, diepgravende en empathische benadering leent zich niet voor een simplistische morele boodschap. Het grote publiek bleef weg, hoe dynamisch Stone zijn verhaal ook wist te vertellen. Nixon was een van de grootste flops in zijn carrière. Maar de film heeft de tand des tijds goed doorstaan. Zeker nu de ruige, wilde en ongetemde kant van de VS de laatste jaren weer zo zichtbaar was onder Trump heeft Stones Nixon alleen maar gewonnen aan betekenis.

De Nixon-haat van het weldenkend deel van de Amerikaanse natie in de jaren 70 was minstens zo groot als de Trump-haat de laatste jaren is geweest. Maar Stone zal iets van zijn conservatieve vader, een succesvol belegger op Wall Street, in de president hebben herkend. Stone droeg de film op aan zijn vader, Louis Stone. Stone herkende misschien zelfs iets van zichzelf in de diepe afkeer die de selfmade man Nixon voelde voor het hautaine establishment.

De elite van Washington werd voor Nixon belichaamd door John F. Kennedy. De film bevat een scène waarin Nixon, zelf van bescheiden komaf, in het Witte Huis naar het portret kijkt van patriciër JFK. Nixon mijmert: „Als mensen jou zien, zien ze wat ze willen zijn. Als ze mij zien, zien ze wat ze zijn.”

Goed getroffen is ook het portret van Henry Kissinger, Nixons belangrijkste buitenlandadviseur, als een scherpzinnige maar ook onderdanige hoveling. De dynamiek tussen Nixon en zijn gelovige moeder Hannah Milhous Nixon (Mary Steenburgen) overtuigt. James Woods is verrassend overtuigend als Nixons stafchef Bob Haldeman, die aanzienlijk kalmer blijft dan de president, die uiteindelijk bezwijkt onder de druk van zijn hoge ambt.

Geprononceerd egocentrisme

De controversiële Nixon leent zich geweldig voor een weliswaar duister, maar ook dankbaar filmpersonage. Voor Trump zal dat vermoedelijk minder gelden, Trump bevat te weinig raadsels. Over de duistere en vaak conflicterende motieven van Nixon zijn bibliotheken volgeschreven. Een eindeloze zoektocht naar de diepere lagen van Trumps drijfveren ligt minder voor de hand.

Toch zijn er overeenkomsten tussen Nixon en Trump; in de eerste plaats een geprononceerd egocentrisme. Nixon was erg veel bezig met Nixon, zoals Trump uitsluitend geïnteresseerd is in Trump. Beiden hebben een onbedwingbare neiging om de meest aanstootgevende dingen niet alleen te denken, maar hardop uit te spreken: Trump op Twitter, Nixon vooral achter de schermen, maar voor de eeuwigheid vastgelegd op de ‘Nixon-tapes’.

Nixon had dezelfde minachting voor intellectuelen als Trump. „De professoren zijn de vijand. Vergeet dat nooit”, hield hij een medewerker voor. Van Trump is vaak gezegd dat hij diep in zijn hart onzeker is en snakt naar erkenning en waardering van de maatschappelijke elite. Veel hard bewijs bestaat daar niet voor. Bij Nixon is diepe onzekerheid over zijn gevoel van eigenwaarde evident.

Nixon belichaamde de stem van de beknelde, ‘gewone’ Amerikaan. Een vergelijkbare rol eigende Trump zich toe. Voor Nixon was alles altijd persoonlijk. Dat geldt eveneens voor Trump. Tegenstanders zijn vijanden die moesten worden vermorzeld. Wie het politieke dier in het wild wil zien, moet Nixon observeren. Beide mannen zijn – ieder op hun eigen manier – ‘thrill seekers’.

Toch zijn de verschillen groter. Voor Trump geldt: what you see is what you get. Dat is zo ongeveer het laatste wat over Nixon te zeggen valt. Nixon ging niet alleen ten onder omdat hij zich gevaarlijk dicht ophield in de buurt van de goot. Hij werd ook gedreven door zijn hang naar grandeur, naar een plaats in de geschiedenis. Nixon had een afkeer van intellectuelen, maar hij debatteerde met genoegen over buitenlands beleid met de voormalige Harvard-professor Kissinger. Nixon wilde graag een echte man uit één stuk zijn, maar hij was compleet opgetrokken uit contradicties.

Alles wat hij wist had hij geleerd door biografieën van grote mannen te lezen, verklaarde hij. Hij wilde ook zo’n man zijn, die de geschiedenis naar zijn hand zet. Maar altijd knaagde ergens de twijfel, dat hij misschien een nét niet grote man was; tegenwoordig heet dat ‘impostor syndrome’. De onzekerheid en de rancune, maar ook de zelfredzaamheid en het incasseringsvermogen – veel kiezers herkenden zich erin. „We zijn allemaal Richard Nixon”, concludeerde schrijver Gore Vidal.

Twintig jaar vrede

De contradicties stapelen zich op. Nixon was niet te beroerd om in te spelen op het racisme en de vooroordelen van kiezers in het zuiden van de VS; de Democraten waren daar lange tijd overigens minstens zo bedreven in. Maar Nixon heeft tegelijkertijd meer gedaan dan welke andere Amerikaanse president dan ook om zwarte en witte scholen in de VS daadwerkelijk en niet alleen op papier te integreren.

Hij was afkomstig uit een familie van Quackers, die sympathiseerden met het pacifisme. Nixons ambitie als president was om de wereld met detente „twintig jaar vrede” te geven. Dat was de achtergrond van zijn beroemde ontmoeting met Mao in februari 1972. Tegelijk liet hij de bommen neerdalen op Vietnam en Cambodja. Hij nam daarbij burgerslachtoffers voor lief. Maar hij was toch geen man zonder compassie. „Mensen denken dat ik geen gevoel heb, maar ik voel misschien wel te veel”, laat Stone hem zeggen. Daar zit zelfmedelijden bij. Maar helemaal onwaar is die uitspraak niet.

De historicus Arthur M. Schlesinger jr., die dicht bij Kennedy stond, raakte de kern. Hij verweet Nixon van het Amerikaanse presidentschap een persoonlijk psychodrama te hebben gemaakt. Trump deed op zijn manier hetzelfde: permanent persoonlijk drama maken van politieke verschillen. Maar echte tragiek ontbreekt bij Trump omdat diepte ontbreekt. Wat je verder allemaal ook over Nixon kunt zeggen: hij was wel serieus. Persoonlijk psychodrama maken van het presidentschap was slecht voor Amerika en voor de rest van wereld, maar uitstekend voor de kunst.

Meer Nixon in films

Elvis & Nixon (Liza Johnson, 2016). Comedy over het onaangekondigde bezoek van Elvis Presley aan het Witte Huis in december 1970, waar hij zijn diensten aanbood als speciaal agent in de ‘war on drugs’. Met Michael Shannon als de King of Rock ‘n’ Roll en Kevin Spacey als de president van de Verenigde Staten. Zie ook de ‘mockumentary’ Elvis Meets Nixon (Allan Arkus, 1997) met Rick Peters als Elvis en Bob Gunton als Nixon, die gaat over dezelfde gedenkwaardige ontmoeting. Secret Honor (Robert Altman, 1984). Robert Altman verfilmde een toneelstuk van Donald Freed en Arnold M. Stone. De monoloog is een tour de force van acteur Philip Baker Hall, die als een razende en tierende Nixon terugblikt op zijn leven in zijn nadagen als president. Hij zou zelf op zijn val hebben aangestuurd om te ontsnappen aan de mannen die hem op de achtergrond controleren. Of is dat ook weer een waan van een man die zijn verstand dreigt te verliezen? Black Dynamite (Scott Sanders, 2009). In een parodie op de blaxploitation-films van de jaren zeventig mag Richard Nixon niet ontbreken. Voormalige CIA-agent Black Dynamite (Michael Jai White) vecht zich met kungfu het Witte Huis in, om de Amerikaanse overheid ter verantwoording te roepen voor de toestroom van drugs in zwarte buurten. Nixon (James McManus) blijkt geen partij te zijn voor de vechtkunst van Black Dynamite. Frost/Nixon (Ron Howard, 2008). Dramatisering van de eerste televisie-interviews die Richard Nixon na zijn val gaf aan de Britse televisie-persoonlijkheid David Frost. Zal Frost niet een maatje te klein blijken te zijn voor de sluwe vos Nixon? Komt er een bekentenis of spijtbetuiging? Met Michael Sheen als Frost en Frank Langella als Nixon. Hij speelde de voormalige president ook in het toneelstuk van Peter Morgan, waar de film op is gebaseerd. Dick (Andrew Fleming, 1999). Watergate als tienerkomedie. Betsy en Arlene (Kirsten Dunst en Michelle Williams) zijn toevallige getuigen van de Watergate-inbraak. Richard (‘Dick’) Nixon probeert ze in te palmen door ze een baantje te geven als presidentiële honden-uitlater. Maar Nixon (Dan Hedaya) blijkt helemaal niet zo zorgzaam te zijn voor het arme dier als hij de meisjes wil doen geloven. Our Nixon (Penny Lane, 2013). Nixons naaste medewerkers waren verzot op super-8-camera’s. Documentairemaker Penny Lane stelde een film samen uit uren materiaal dat werd geschoten door Bob Haldeman, John Ehrlichman en Dwight Chapin. De mannen moesten alle drie een gevangenisstraf uitzitten vanwege hun rol in het Watergate-schandaal. Nixon kreeg gratie van zijn opvolger Gerald Ford.

