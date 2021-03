Nederland opnieuw hoog op lijst als ‘belastingparadijs’

Nederland is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste landen voor het ontwijken van belasting, volgens Tax Justice Network. Die organisatie heeft voor de tweede keer een ranglijst gemaakt van belastingparadijzen. Op de eerste plek staan de Britse Maagdeneilanden, gevolgd door de Kaaimaneilanden en Bermuda. Nederland staat op vierde op de lijst met zeventig landen.

Tax Justice Network is een internationale belangengroep die voor eerlijke belastingheffing is. De ranglijst is samengesteld door te kijken in welke mate de wetten van een land belastingontwijking van bedrijven mogelijk maken. Ook is onderzocht hoeveel geld van multinationals via de regelingen door een land stroomde. In de eerste index in 2019 stond Nederland ook op de vierde plaats. Volgens de Nederlandse tak van Tax Justice Network laat het nieuwe onderzoek zien dat er de afgelopen jaren slechts halve maatregelen tegen belastingontwijkingen zijn genomen.

Door royalty, dividend en rente via Nederland te laten lopen, is het voor veel bedrijven makkelijk om belasting te ontwijken. Een woordvoerder van Tax Justice Network zegt dat de zogeheten ‘innovatiebox’ van de Belastingdienst vaak wordt misbruikt door multinationals. „Die is bedoeld om innovatie aan te moedigen en de belasting op de winst uit die projecten is lager. Maar de definitie is zo breed omschreven dat bedrijven er heel veel geld onder kunnen scharen.”

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën zegt in een reactie op Twitter dat Nederland de afgelopen jaren „een ommezwaai” heeft gemaakt, door vele maatregelen tegen belastingontwijkingen te nemen. Hij ziet dat het werk nog niet af is en vindt dat Nederland nu internationaal verder moet. Hij verwijst naar de maatregelen die het Ministerie van Financiën al heeft genomen om ontwijking te voorkomen. Zo moeten bedrijven vanaf 2021 bronbelasting betalen als geld of rente is ontvangen in een land met lage belastingen, zodat Nederland minder aantrekkelijk is voor doorstroomstructuren.