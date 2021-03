Militaire machtshebbers Myanmar sluiten vijf mediabedrijven

Vijf mediabedrijven in Myanmar zijn op last van de militaire junta gesloten. De media deden verslag van de protesten tegen de staatsgreep in het land, waarbij militairen na de verloren verkiezingen de macht hebben gegrepen. Uit een verklaring van omroep MRTV, inmiddels ook in handen van de krijgsmacht, blijkt dat de bedrijven „niet langer mogen uitzenden, schrijven of op een andere manier informeren als mediaplatform”. Vlak voor de aankondiging maandagavond deed de oproerpolitie een inval bij een van de nieuwskanalen, daarbij werden apparatuur en een dataserver in beslag genomen.

Het inperken van de persvrijheid is een nieuwe poging van krijgsmacht in Myanmar om de macht te beïnvloeden en controleren. Tegen de coup is veel verzet. Vorig weekend waren tienduizenden betogers op de been. Daarop volgde maandag een stakingsactie, geïnitieerd door negen arbeidersvakbonden met als doel de economie lam te leggen. In veel grote steden legden Myanmarezen het werk neer, onder meer universiteitsmedewerkers, ziekenhuispersoneel en spoorwegmedewerkers deden mee aan de staking. Zondagavond hoorden omwonenden geweerschoten in de buurt van het ziekenhuis in Yangon.

De militairen hebben forse kritiek gekregen op de gewelddadige manier waarop ze de betogingen proberen te beëindigen. Ook de oproerpolitie heeft herhaaldelijk geweld gebruikt tegen vreedzame demonstranten. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij tot dusver meer dan vijftig betogers om het leven gekomen. Ook zijn naar schatting duizenden mensen - veelal demonstranten, politieke opposanten en journalisten - vastgezet door de junta. De betogers komen in actie voor de vrijlating van de civiele regeringsleider Aung San Suu Kyi. Zij werd vlak nadat ze de verkiezingen won gearresteerd en opgesloten. Suu Kyi is sindsdien niet meer in het openbaar gezien.

Lees ook: Het leger is in Myanmar de vijand van iedereen