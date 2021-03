Kunstgeschiedenis of kunstactivisme? Dat is de vraag

‘We vragen kunstenaars uit alle landen om ons te steunen’ zei de Myanmarese kunstenaar Aye Ko vorige week. Hij is een van de kunstenaars die samen met The Association of Myanmar Contemporary Art actief is in protesten tegen de militaire coup na de verkiezingszege van Suu Kyi. Kan kunst invloed uitoefenen? Dat is de vraag die gesteld wordt in het boek Forces of Art. Het boek is de weerslag van een project van het Prins Claus Fonds, in samenwerking met Hivos en de Europe Culture Foundation.

In feite is het meer dan 400 pagina’s tellende boek één groot onderzoek naar de vraag in hoeverre kunst invloed kan uitoefenen op de levens van mensen, en dan met name in de niet-westerse wereld (de majority world, aldus fotograaf en activist Shahidul Alam). Dat klinkt als een onmogelijk breed onderzoek, en dat blijkt ook wel uit de inleiding die heen weer stuitert van de coronacrisis tot 9/11, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de Arabische lente. En dat zijn nog maar enkele voorbeelden.

Zo simpel mogelijk samengevat: waar forces of nature vaak gepaard gaan met ellende, overmacht en verwoeste levens, is het idee dat forces of art ingezet kunnen worden om het tegenovergestelde te bewerkstelligen: gericht op het versterken van lokale gemeenschappen, met een nadruk op samenwerken, vooral in gebieden waar geen sterke institutionele kunstwereld bestaat. De ‘kracht van de natuur’ maakt kapot en slaat uit elkaar, de ‘kracht van kunst’ verenigt en creëert, dat is de theorie.

Colombiaanse regenwoud

De praktijk bestaat uit allerlei heel uiteenlopende projecten die dus veel meer een maatschappelijke dan een artistieke inzet hebben: kunst is een middel. En dat is dus ook precies het idee: het gaat er hier niet om kunst volgens de maatstaven van de westerse kunstwereld. ‘Criticism is a luxury’, is de titel van een artikel over Tunesië, Algerije en Egypte. Zolang kunstenaars nog zo vaak aangevallen worden, kan kritiek gevaarlijk zijn: eerst moeten er stevige gemeenschappen zijn, aldus het artikel van Mariam Abou Ghazi en Ilka Eickhof.

Geen kunstgeschiedenis dus, maar kunstactivisme. Zo zijn er projecten om kleinschalige kunst te stimuleren in verschillende landen in Centraal-Azië, is er een onderzoek naar het leven in het Colombiaanse regenwoud, worden er pogingen gedaan om ruimte te maken voor LHBTQ+-kunst in Kenia en Oeganda en is er een project in onder andere Bangladesh en Myanmar over de digitale opslag van kunst, om tegenover de politiek van geweld en intolerantie iets te kunnen plaatsen dat waarde heeft voor het culturele zelfbewustzijn.

„Herinneringen maken is een politieke daad; die herinneringen verdedigen, is activisme”, staat er in het essay ‘Between Memory and Storage’.

Dode webmaster

Cultureel activisme vindt plaats met de middelen die iedereen ter beschikking staan, waardoor het iets makkelijker is om er ruimte voor te creëren. Dat kan alleen voor zover de overheid dat toestaat.

De Bengaalse kunstenaar Tayeba Begum Lipi vertelt in het boek dat alle informatie op de website van haar kunstcollectief verdween nadat de domeinnaam was verlopen. Toestemming om de te verlengen had ze niet gekregen. Pogingen om een nieuwe website te bouwen werden vertraagd om dat de webmaster ‘onverwacht overleed’.

Dit soort aardse verhalen contrasteert met de hooggestemde doelen die in het boek geformuleerd worden. Het is een mooie ambitie, om de toekomstige productie van herinneringen digitaal te waarborgen als een vorm van cultureel activisme, maar wat doe je wanneer deskundigen opeens verdwijnen?

Door het hele boek heen staan foto’s van verschillende luchten. De lucht begrijpt immers iedereen, is de gedachte erachter. Eentje die benadrukt dat het op de grond een ander verhaal is. Daar zijn forces of art niet altijd opgewassen tegen destructieve krachten.

Boek Carin Kuni e.a. (red.): Forces of Art. Perspectives from a Changing World. Valiz, 456 blz. € 27,50 ●●●●●