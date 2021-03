Koningin Elizabeth reageert op Harry en Meghan

Met een korte verklaring heeft koningin Elizabeth dinsdagavond gereageerd op het interview dat kleinzoon Harry en diens echtgenote Meghan gaven aan Oprah Winfrey. Buckingham Palace schrijft namens de koningin dat „het de hele familie verdriet doet de volledige omvang te horen van hoe uitdagend de afgelopen jaren waren voor Harry en Meghan”.

„De kwesties die zij ter sprake brengen, specifiek die over ras, zijn zorgwekkend”, gaat de verklaring verder.

Het paleis doelt daarbij op beschuldigingen van racisme aan het adres van niet nader genoemde leden van de koninklijke familie. Vermoedelijk Harry’s vader Charles of zijn broer William zouden volgens Meghan opmerkingen hebben gemaakt over Archie’s huidskleur. „Er waren zorgen en gesprekken over hoe donker de baby’s huid zou zijn”, zei ze tegen Winfrey. „Over wat dat zou betekenen of hoe dat eruit zou zien.”

‘Niet helemaal waar’

Maar het paleis maakt in de vier zinnen tellende verklaring ook duidelijk dat wat het echtpaar vertelt, volgens de koninklijke familie niet helemaal waar is: „Hoewel sommige herinneringen anders zullen zijn, zullen ze serieus genomen worden en door de familie achter gesloten deuren aan de orde worden gesteld.”

Buckingham Palace weidt verder niet uit, ondanks de groeiende druk om een reactie nadat het interview ook op de Britse televisie was uitgezonden en speculatie dat prins William zou reageren. Prins Charles reageerde niet op vragen toen hij dinsdagmiddag een bezoek bracht aan een verzorgingstehuis en aan militairen die helpen bij het Covid-vaccinatieprogramma.

De korte verklaring namens de koningin eindigt met de woorden dat Harry, Meghan en hun zoon Archie „altijd geliefde leden van de familie zullen zijn”.

