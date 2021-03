Kilo’s kwijt dankzij diabetesmedicijn

Een hoge dosering van semaglutide, een medicijn tegen diabetes type 2, kan mensen met matig tot ernstig overgewicht helpen kilo’s kwijt te raken. Dat blijkt uit een internationale studie waarvan de resultaten zijn verschenen in The Lancet.

Geen enkel ander medicijn heeft tot nu toe zo’n grote invloed op afvallen laten zien, alleen het effect van een maagverkleiningsoperatie is nog groter. Deelnemers die via een injectie in de huid een wekelijkse dosis van 2,4 milligram semaglutide kregen, verloren in 68 weken gemiddeld 9,6 procent van hun gewicht.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts Liesbeth van Rossum endocrinoloog

„Dit is een belangrijke stap voorwaarts”, zegt Liesbeth van Rossum in een reactie. Zij is internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC in Rotterdam en niet direct betrokken bij het onderzoek. „Dit middel kan een belangrijke aanvulling zijn voor mensen met obesitas die het ondanks een intensief programma van leefstijlverbetering niet lukt om voldoende af te vallen.”

Een verkeerde leefstijl kan leiden tot overgewicht, maar dat weer tenietdoen door een gezonde leefstijl na te streven is niet altijd even makkelijk, zegt Van Rossum. „Niet voor niets zien we obesitas als een ziekte. Het lichaamsvet heeft een ziekmakende werking gekregen, waardoor het lichaam na iedere keer afvallen weer de neiging heeft terug te gaan naar het oude gewicht.”

Semaglutide (merknaam Ozempic) is in Nederland al op de markt voor de behandeling van diabetes, maar zal voor de behandeling van overgewicht een aparte registratie moeten krijgen. „Intussen zijn er de laatste jaren, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan is gegeven, wel twee andere effectieve geneesmiddelen voor dat doel geregistreerd”, zegt Van Rossum. „Dat zijn liraglutide, een zusje van semaglutide, en naltrexon/bupropion.”

Vorige maand verschenen in The NEJM de resultaten van een andere semaglutidestudie. Hier waren de uitkomsten nog spectaculairder: maar liefst 86 procent van de deelnemers die de hoge dosis van het middel kreeg viel ten minste 5 procent af. „Dat is gigantisch”, zegt Van Rossum, „en bij een derde van deze groep was de gewichtsafname zelfs 20 procent.”

Verzadigingsgevoel

Semaglutide is een stof die de werking van het natuurlijke hormoon GLP-1 (glucagonlike peptide 1) nabootst. Het stimuleert de insuline-afgifte en remt de glucagonproductie. „Maar het doet nog veel meer in de hormoonregulatie”, zegt Van Rossum, „waardoor bijvoorbeeld ook eerder een verzadigingsgevoel wordt bereikt en de eetlust dus afneemt. Het medicijn doet hetzelfde als het natuurlijke stofje, maar werkt sterker en langer.”

Met de extra hulp van deze vermageringsmiddelen kan de BMI van iemand met overgewicht een paar punten omlaag gebracht worden. Daarmee zullen veel mensen uit deze groep nog steeds niet in de bandbreedte van de BMI-schaal belanden die geldt als gezond (tussen 18,5 en 25). „Het is geen wondermiddel”, reageert Van Rossum, „maar toch is het zinvol, want bij een gewichtsverlies van 5 procent neemt het risico op ernstige ziekten die samenhangen met overgewicht, zoals hart- en vaatziekten, kanker en infectie al belangrijk af. Daarom zouden deze geneesmiddelen voor de behandeling van obesitas ook vergoed moeten worden, wat nu nog niet het geval is.”

Veel deelnemers aan de onderzoeken meldden misselijkheid en diarree als bijwerking. „Dat zien we ook bij mensen die semaglutide krijgen voor behandeling van diabetes. Maar die klachten zijn er meestal alleen in de eerste weken”, zegt Van Rossum. Toch bestaan er ook zorgen over de langetermijnveiligheid van semaglutide. Langdurig gebruik verhoogt mogelijk het risico op alvleesklierontsteking en alvleesklierkanker. „Dat is heel zeldzaam”, zegt Van Rossum, „Als mensen daar eerder mee te maken hebben gehad , raden we het voor hen af.”