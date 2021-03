Kabinet heeft actie ondernomen, maar Nederland blijft ‘doorsluisland’

Het is één van die ranglijstjes waarop Nederland het liefst zakt in plaats van stijgt: dat van ‘belastingparadijzen’. Maar lukken wil dat maar niet. In het tweejaarlijks onderzoek van het Tax Justice Network (TJN), een Britse organisatie die belastingontwijking wil blootleggen, staat Nederland voor de tweede keer op rij op plek vier, zo maakte de organisatie dinsdag bekend. Onder de Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda en boven Zwitserland en Luxemburg.

TJN kijkt bij het opstellen van de lijst naar twee dingen: de belastingwetgeving in een land en geldstromen. Biedt de nationale wetgeving routes voor bedrijven die belasting willen ontwijken? En hoeveel geld wordt door een land heen gesluisd? Op beide punten scoort Nederland slecht. Pogingen van het kabinet om belastingontwijking aan te pakken, schieten volgens TJN tekort, terwijl een disproportioneel deel van wereldwijde geldstromen van bedrijven – maar liefst 11,1 procent – via Nederland gaat. Zo verdween in 2019 245 miljard dollar (206 miljard euro) van grote bedrijven via Nederland naar de Verenigde Arabische Emiraten, die door de EU tot eind 2019 officieel aangemerkt waren als belastingparadijs.

Uber en Singapore

Arnold Merkies, coördinator van TJN in Nederland, wijst onder meer op intellectueel eigendom (zoals merken) dat internationale bedrijven naar Nederland verplaatsen om hier van de winstbelasting te kunnen aftrekken. Ook verliezen worden afgetrokken via de Nederlandse fiscus, net als rentes op leningen. Onlangs onthulde journalistiek platform Follow the Money dat techbedrijf Uber in Nederland zichzelf – via een vestiging in Singapore – een lening van 16 miljard dollar verstrekte. Daarover betaalt het rente, die de winst drukt van Uber in Nederland. Zo hoeft Uber minder belasting in Nederland te betalen. Met de 16 miljard werd waarschijnlijk intellectueel eigendom gestald in de Bahama’s.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (D66) twitterde dinsdag in reactie op het rapport dat Nederland inmiddels al „een ommezwaai” heeft gemaakt, „door vele maatregelen tegen belastingontwijking te nemen”. Zijn woordvoerder wijst onder meer op de invoering van de bronbelasting, die vanaf dit jaar geldt. Voortaan betalen grote bedrijven in Nederland belasting over rentebetalingen en over royalty’s (licenties, intellectueel eigendom) die naar landen gaan die niet of nauwelijks winstbelasting kennen. Ook wordt dit jaar het aftrekken door bedrijven van bepaalde verliezen beperkt.

Doorsluisland

Merkies van TJN zegt daarop dat Vijlbrief weliswaar „goede intenties” heeft, maar dat de maatregelen „tekortschieten”. De bronbelasting geldt voor betalingen aan een beperkte lijst „laagbelastende landen”. Bekende belastingparadijzen als de Britse overzeese gebieden (Maagdeneilanden, Kaaiman-eilanden, Bermuda) staan erop, maar níet Singapore, het land dat Uber gebruikte voor zijn constructie, of Hongkong, Mauritius, Ierland en Luxemburg, die ook een zeer lage effectieve winstbelasting kennen, aldus Merkies.

Belastingeconoom Arjan Lejour, hoogleraar in Tilburg, stelt dat de bronbelasting wel al enig effect heeft gehad. Google is gestopt met een belastingroute met royalty’s die liep via Nederland, Ierland en de Bahama’s, onder meer omdat Nederland die belasting invoerde. Lejour is het wel eens met TJN dat de belasting „niet effectief” is in het aanpakken van routes via landen die niet op de lijst staan.

„Ik noem Nederland geen belastingparadijs, maar wel een doorsluisland”, zegt hij. „Nederland heeft een aantrekkelijk fiscaal systeem voor bedrijven om geld door te sluizen naar belastingparadijzen.” Veel brievenbusmaatschappijen zijn en blijven daarom hier gevestigd, zegt Lejour. Nederland, zegt Lejour, wil „als vanouds een goed vestigingsklimaat” en kent daarom een gunstig belastingregime voor ondernemingen. „Als bijproduct daarvan is Nederland steeds meer gebruikt door buitenlandse bedrijven om geld door te geleiden naar belastingparadijzen.” Het kabinet wil het probleem wel aanpakken, zegt hij, maar is tevens bang de eigen multinationals te raken.

Beroerd imago

Lejour, die in een commissie zat die het kabinet adviseerde over de belasting van multinationals, zegt dat de meest recente maatregelen van het kabinet nog niet zijn opgenomen in het onderzoek van TJN. „Pas over een paar jaar krijgen we een beter beeld.” Intussen blijft in de rest van Europa het beeld bestaan van Nederland als land dat andere EU-landen graag terechtwijst – middenin de coronacrisis kapittelde het kabinet vorig jaar voorjaar Italië over de begroting – terwijl het zelf belastingontwijking faciliteert. In een veel geciteerd onderzoek schreef TJN vorig jaar dat andere EU-landen jaarlijks meer dan 8 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen door de belastingroutes via Nederland.