Joachim Löw stopt na het EK als bondscoach Duitsland

Joachim Löw neemt na het EK deze zomer afscheid als bondscoach van het nationale voetbalelftal van Duitsland. Löw had nog een contract tot het WK van 2022 bij de Duitse bond DFB, maar dat dient hij niet uit. Volgens DFB vroeg de trainer om het dienstverband direct na het EK dit jaar te beëindigen, daarmee heeft de bond vervolgens ingestemd.

„Ik zet deze stap heel bewust, vol trots en met enorme dankbaarheid, maar blijf tegelijkertijd gemotiveerd voor het aankomende EK”, reageert Löw dinsdag. De trainer zegt trots te zijn dat hij „bijna zeventien jaar met de beste voetballers van het land” heeft gewerkt. Löw maakt sinds 2004 deel uit van de technische staf van Duitsland. Eerst als assistent van Jürgen Klinsmann, in 2006 werd hij hoofdtrainer. Het grootste succes boekte de Duitse ploeg onder zijn leiding in 2014, toen Duitsland de wereldtitel in Brazilië won.

Daarna werden de resultaten van Duitsland minder. Bij het WK in 2018 werd de titelverdediger in de eerste ronde uitgeschakeld. In de daaropvolgende toernooien in de Nations League bleken eerst Nederland en Frankrijk te sterk voor de Duitsers. Vorig jaar november volgde een historische afstraffing toen Spanje Duitsland met 6-0 declasseerde - de grootste competitieve nederlaag ooit.

Na de pijnlijke nederlaag tegen Spanje zwol de kritiek op Löw aan, maar hij mocht wel aanblijven als trainer tot na het EK. Op het laatste eindtoernooi van Löw is Duitsland ingedeeld in een zware poule met Frankrijk, Portugal en Hongarije. Aanvankelijk stond het EK vorig jaar gepland. Door de coronacrisis is het toernooi een jaar uitgesteld.